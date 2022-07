MONAH DAO SAVJET DEJANU DRAGOJEVIĆU: Evo šta treba uraditi, jako je važno

“Dejan Dragojević je na putu izliječenja poslije svega što je proživio i što mu se izdešavalo, ali mora da se krsti što prije da bi skinuo prokletstvo”, otkrio je jedan monah iz manastira Tumane za Svet, koji ne želi da nu se pominje ime.

Sve što se izdešavalo pobjedniku pete sezone “Zadruge” pratio je čitav Balkan, tako da su svi upućeni u njegovu priču, a ovaj monah ističe da svaki problem kreće kad neke mračne sile uspiju da odvoje čovjeka od Boga.

Ne kaže se džabe da u Bogu, vjeri i porodici leži najveća snaga. Kada ostanete bez toga, jako je teško. Stranputica donosi puno nedaća, gubite oslonac, podršku, snagu, sve. Dozvolite da vašim bićem sotona ovlada, da on utiče na vaše odluke, postupke, ma, na sve – kaže monah.

Još ako imate neko prokletstvo koje vučete ili od predaka, ili zato što je neko umešao prste sa strane, pa vam je radio nešto loše, to je veliko životno iskušenje, ali i igranje sa sudbinom. Taj dečko mora pod hitno da se krsti, pošto čujem da nije kršten. To mu je prvi korak ka vraćanju na pravi put. Puno je primjera da su se ljudi pogubili, bili u raznim iskušenjima i poklekli, ali poslije krštenja našli vjeru i bili sretni. Bog sve prašta – nastavlja on.

Dejan je svojevremeno izjavo da planira da se krsti početkom avgusta i da postoji mogućnost da mu Lepi Mića bude kum, ali izgleda da se nešto tu promijenilo jer će Dragojević u tom periodu biti u Egiptu na odmoru. Da li je ovo još jedno iskušenje i nova zamka mračnih sila da ga odvuku od spasenja, vidjećemo, ali kako monah kaže, od đavola se neće izvući bez Božje pomoći. prneosi “Novi“.

