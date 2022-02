MALI, TAJNI SIGNALI: Dalila poslala Dejanu PORUKU! Car i Aleks će poluditi, ovako je ON reagovao!

Ona je uživala u pesmi koju je Veliki šef pustio kako bi razbudio zadrugare, a svi se pitaju da li je stihovima poslala poruku bivšem mužu Dejanu.

– Ima da drugome poklonim telo, ima da volim ga k’o što si hteo, i da do jutra mu uđem pod kožu, a ti se teši, pamti me kao lošu… Ima da budem u krevetu vatra, prezime njegovo stavim na vrata, i da do jutra mu uđem pod kožu, a ti se teši, pamti me kao lošu… – pevala je Dalila pesmu Seke Aleksić, simboličnog naziva “Ništa me više ne boli”.

Iako su svi shvatili da je Dalila posvetila reči pesme Dejanu, on nije odreagovao.

Detaljnije pogledajte na snimku ispod:

Zadruga 5 – Dalila stavlja pesmom Dejanu do znanja da će staviti Filipovo prezime na vrata, a da je on pamti kao lošu?! – 10.02.2022. pic.twitter.com/j6tsp0UALE — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) February 10, 2022

