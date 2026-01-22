Detalji drame: Tošić izbacio Karleušine ljubimce i otpustio kućne pomoćnice?

Ona se trenutno nalazi u Dubaiju, pa je iz Emirata kontaktirala policiju, prenose srpski mediji.

Kako navode, ona je tom prilikom navodno prijavila da je Tošić zamijenio brave u stanu bez njenog znanja.

U međuvremenu, kako se navodi, Duško Tošić je navodno izbacio iz kuće četiri Karleušine mačke.

Takođe, kako Telegraf prenosi, Tošić je dao otkaz kućnim pomoćnicama koje su godinama vodile računa o pjevačicinom domu, poručivši im navodno da više ne dolaze na posao.

Kako prenosi Kurir, Duško Tošić je navodno pobjesnio nakon što se u medijima pojavila Jelenina izjava da ne plaća alimentaciju svojim kćerkama Atini i Niki, pa je tokom kasnih popodnevnih časova došao u stan i zamijenio brave.

Oglasio se Tošićev advokat

Nikola Premović, advokat Duška Tošića, oglasio se saopštenjem:

“Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov ‘upad’ u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloletne ćerke, ističem sledeće:

Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju.

Duško nije upao, obio stan, niti se u istom “zabarikadirao”, već je ušao u sopstveni stan, koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi sa nespornim pravnim osnovom.

Tokom perioda razvoda braka, dogovor je bio da se Jelena Karleuša sa ćerkama preseli u vilu u Ulici Augusta Cesarca, dok bi Duško nastavio da živi u predmetnom stanu, što je konstatovano i u sporazumu o razvodu braka. Kako do tog preseljenja nikada nije došlo, Duško je odlučio da uđe u sopstveni stan. Sve ostale navode koji su se pojavili u medijima, ovim putem, u ime mog klijenta Duška Tošića, demantujem kao neistinite.”

