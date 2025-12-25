Karleuša : Samo ružne žene nose krzno

Pop zvijezdi je naročito zasmetalo to što su Aleksandra Prijović, Tea Tairović i Marija Mikić na koncert došle u bundama od prirodnog krzna.Jelena Karleuša se iznervirala nakon što su se u javnosti pojavile fotografije poznatih dama koje su prisustvovale koncertu Emine Jahović u beogradskom Sava centru. Pop zvijezdi je posebno zasmetalo to što su Aleksandra Prijović, Tea Tairović i Marija Mikić na koncert došle u bundama od prirodnog krzna, protiv kojeg je Jelena veliki protivnik,piše Avaz

– Samo ružne žene nose pravo krzno! Lijepe i plemenite žene nose vještačko krzno jer imaju milosti prema životinjama i vole životinje. Samo ružne žene, spolja i iznutra, misle da će okačiti mrtvu životinju na sebe i okititi se njenim krznom kako bi nekome bile lijepe. Zapravo, bit će još ružnije. Milost prema životinjama je odraz plemenitosti, zdravog razuma i ljudskosti. Na ovoj slici je skup ružnih i glupih žena, bez mozga i srca – napisala je Karleuša.

Podsjetimo, pjevačica Emina Jahović je večeras u beogradskom Sava centru napravila feštu na kojoj se vesele brojne kolege i atraktivna supruga fudbalera Jovana Đorđevića, a među najveselijima su njene kolegice Aleksandra Prijović i Tea Tairović.

