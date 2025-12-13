Supruga Ana glavna uloga nove pjesme i spota Peđe Jovanovića

Pjesmu je posvetio svojoj supruzi Ani, koja se pojavljuje i u novom spotu, čiju režiju potpisuje sam Jovanović.

Na ovom projektu Peđa je ponovo okupio vrhunsku ekipu muzičara. Za tekst i muziku bio je zadužen njegov dugogodišnji prijatelj i saradnik Bane Opačić, aranžman potpisuje Marko Cvetković, dok su za mix i master bili zaduženi Saša Dinić i njegov tim.

„O, damo, pola se života znamo,

išao sam tamo-amo, a ti si me sačuvala.

O, damo, nije to ljepota samo,

moćna si i kad si sama,

hvala što si godinama moja dama“ – stihovi su refrena nove pjesme koja je već pobrala simpatije širom regiona.

Peđa je nedavno održao tri koncerta u prepunom Sava Centru, a na jednom od njih prisustvovao je i njegov sin Andrej.- Ana i naš Andrej. Moja snaga, moja porodica, moje sve! Andrej je prvi put bio na tatinom koncertu. Preponosan sam i presretan – napisao je Peđa u objavi na svom Facebook profilu.

Jovanović ima rasprodane koncerte mjesecima unaprijed, a na zadovoljstvo publike u Hrvatskoj, 27. decembra održat će veliki koncert u Osijeku, a za 21. februara naredne godine zakazan je veliki spektakl u zagrebačkoj Areni.

Za Novu godinu Peđa će nastupiti u hotelu “Sheraton” u Novom Sadu,pišu Vijesti

