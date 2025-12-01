Džejla Ramović privedena u Sjevernoj Makedoniji

Pjevačica Džejla Ramović privedena je u Sjevernoj Makedoniji tokom kontrole policije sprovedene u Kičevu.

Ramović (23) je, zajedno sa članovima svog benda, privedena nakon što je utvrđeno da su nastupali bez potrebne radne dozvole.

Grupa je nastupala u jednom ugostiteljskom objektu na magistralnom putu Kičevo–Ohrid tokom noći između 29. i 30. novembra.

Članovi benda su K.Đ. (27), E.P. (25), F.J. (28) i I.K. (24), svi državljani Bosne i Hercegovine.

Policijski službenici iz OVR Kičevo i RCGP Zapad pojačano su kontrolisali ugostiteljske objekte u tom području i prilikom kontrole ušli u lokal gdje je Ramović nastupala. Prema saopćenju SVR Ohrid, grupa je radila bez osigurane radne dozvole, što predstavlja prekršaj prema Zakonu o strancima, pišu Vijesti.ba.

