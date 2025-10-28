Šejla Zonić dobitnica nagrade u Istanbulu

Bosanskohercegovačka pjevačica Šejla Zonić dobitnica je priznanja „Best of Rumeli“, koje dodjeljuje Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu (RUBAFED) na svečanoj manifestaciji održanoj u Istanbulu.

Ova tradicionalna ceremonija svake godine okuplja istaknute pojedince balkansko-rumelijskog porijekla ili one koji svojim djelovanjem doprinose jačanju kulturnih veza između Balkana i Rumelije – područja koje je nekada bilo dio Osmanskog carstva, a danas obuhvata više država jugoistočne Evrope.

Nagrade se uručuju u različitim kategorijama – umjetnosti, nauci, novinarstvu, književnosti, medijima, modi i sportu – kao i pojedincima koji se ističu u očuvanju rumelijske tradicije i identiteta.

Veliki značaj ima i učešće publike, budući da se glasanje za kandidate odvija putem interneta. Broj glasova svake godine potvrđuje popularnost manifestacije – 2022. godine zabilježeno je više od 610.000 učesnika u online glasanju. Među ranijim laureatkinjama nalaze se i poznate regionalne umjetnice: Senidah, koja je osvojila ovu nagradu 2023. godine, te Amira Medunjanin, dobitnica iz 2022.

Za Šejlu Zonić, priznanje „Best of Rumeli“ predstavlja značajnu potvrdu njenog umjetničkog rada i doprinosa spajanju balkanske muzičke tradicije s modernim izrazom, čime je dodatno učvrstila svoju poziciju među vodećim muzičkim imenima regiona.

