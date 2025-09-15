Umro Halid Bešlić

Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu umro je Halid Bešlić. Prema informacijama Raporta, umro je oko 13 sati

Naša velika muzička zvijezda Halid Bešlić je već duže vrijeme smješten u KCUS zbog teške bolesti. Doktori su činili sve što je bilo u njihovoj moći, ali bolest je bila jača.

