Umro Halid Bešlić

Objavljeno prije 27 minuta

Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu umro je Halid Bešlić.

Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu umro je Halid Bešlić. Prema informacijama Raporta, umro je oko 13 sati

Naša velika muzička zvijezda Halid Bešlić je već duže vrijeme smješten u KCUS zbog teške bolesti. Doktori su činili sve što je bilo u njihovoj moći, ali bolest je bila jača.


