Estrada

Poklon vrijedan 130.000 eura: Suprug nije štedio za rođendan Aleksandre Prijović

4.7K  
Objavljeno prije 1 sat

U kutiji je bila ogrlica izrađena u ružičasto-zlatnoj boji, ukrašena sa 162 brilijantno brušena dijamanta

 Aleksandra Prijović - ATA Images

Aleksandra Prijović proslavila je 30. rođendan daleko od reflektora. No, večer je ipak dobila dozu glamura. Nakon što je ugasila svjećice uz pomoć sina Aleksandra, suprug Filip Živojinović pružio joj je crvenu Cartier vrećicu.

U kutiji je bila ogrlica izrađena u ružičasto-zlatnoj boji, ukrašena sa 162 brilijantno brušena dijamanta. ,A vrijednost tog poklona, tvrde, iznosi oko 130.000 eura, prenosi 24sata.

Aleksandra je, kažu, ostala potpuno zatečena, a suze radosnice bile su najbolji dokaz koliko ju je gesta dirnula.

Filip je stvarno slušao njene želje i želio joj pokazati koliko je voli – dodao je izvor, prenosi Hayat.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh