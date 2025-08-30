Postoji mogućnost da Marija Šerifović opet sjedne u žiri “Zvezda Granda”

Pjevačica Marija Šerifović mogla bi se vratiti u stolicu muzičkog žirija “Zvezde Granda”, kako saznaje Telegraf.

– Posebno ju je pogodilo što su u međuvremenu otišla dva člana žirija, a sada se rasipa i preostali sastav, zbog čega osjeća obavezu da ponovo bude dio ekipe. Istovremeno, pregovara se oko njenih uslova – produkcija je spremna da joj poveća ugovor i omogući sve što je potrebno da se osjeća motivisano i sigurno u ulozi. Marija želi da sve bude jasno, pošteno i dogovoreno prije nego što definitivno donese odluku – otkriva izvor za Telegraf.

Marija je emotivno vezana za šou, a sagovornik navodi sa su vrlo blizu kompromisa.

Podsjećamo, ona je nedavno donijela odluku da napusti žiri muzičkog takmičenja u kojem je provela deset godina, te je tom prilikom naglasila da joj je to jako dragocijeno iskustvo.

– Lutke moje, sigurna sam da u nekoliko rečenica nikako ne mogu stati sve emocije koje osjećam dok ovo pišem. Nakon 10 godina provedenih u žiriju emisije “Zvezde Granda”, osjećam da je došao trenutak da zatvorim ovo važno poglavlje mog života i karijere. Sve ove godine su bile mnogo više od posla. Bilo je to jedno veliko, nezaboravno iskustvo – puno smijeha, suza, rasprava, nadanja i nevjerovatnih mladih ljudi koji su me inspirisali i podsjetili zašto muzika ima moć da mijenja živote. Kroz sve ove sezone rasla sam i kao umjetnik i kao čovjek. Imala sam tu sreću da učim ovaj naš posao od najboljeg. Od mog Saleta, koji bi se danas sigurno sa mnom posvađao – napisala je Marija – napisala je tada Marija.

