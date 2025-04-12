Estrada

Severinin bivši muž se razveo od 15 godina mlađe žene – nakon samo 8 mjeseci

5.4K  
Objavljeno prije 1 sat

Bivši suprug Severine i sin pjevača Dragana Kojića Kebe, Igor Kojić, i njegova supruga Sofija službeno su se razveli nakon svega osam mjeseci braka.

Kako pišu srbijanski mediji, par je potpisao sporazumni razvod u jednom advokatskom uredu na Novom Beogradu, čime je njihov brak i formalno okončan.

Izvor blizak porodici Kojić otkrio je da su u posljednjim mjesecima među supružnicima postojale očite razlike u viđenju zajedničke budućnosti. Igor je, navodno, želio miran i stabilan porodični život, dok su Sofijine ambicije i prioriteti bili drugačiji, što je na kraju dovelo do razvoda,pišu Vijesti

Podsjetimo, Igor Kojić je ranije bio u braku s pjevačicom Severinom. Vjenčali su se 2015. godine, uz dvije ceremonije – jednu privatnu u Zagrebu i veliku proslavu u Srbiji. Njihov brak okončan je 2021. godine.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh