Hapšena zbog prostitucije, bila poznata po silikonima: Sve je ostavila i počela da se bavi ovim poslom…

Starleta Mimi Oro, pravog imena Milica Živanović, poznata po učešću u rijalitijima, izbjegava pojavljivanje u javnosti, uživajući u jednostavnijem načinu života.

Nedavno je na svojim društvenim mrežama pokazala kako se bavi poljoprivredom i majstorskim poslovima.

Snimci i fotografije s njive i gradilišta otkrivaju da se odlično snalazi u kopanju, zalijevanju i raznim građevinskim poslovima.

– Kopam, zalijevam, gradim, koju će mi još ulogu dodijeliti – napisala je Mimi, koja je na gradilištu bila obučena u markiranu odjeću dok je zalijevala šaht.



Starleta je u međuvremenu povadila silikone i sada izgleda potpuno prirodno.

Podsjetimo, Mimi Oro je tokom karijere bila povezivana s brojnim kontroverzama, uključujući i hapšenje 2014. godine zbog sumnje na povezanost s elitnom prostitucijom. Nakon nekoliko dana provedenih u pritvoru, odbila je platiti kaznu i nastavila se suočavati s optužbama.

