Ne daj bože nikome ovakvu sestru: Kaća Živković uplakana i slomljena – ona je zlotvor

Katarina Živković utučena zbog sestre koja ju je izdala…

Katarina Živković nedavno se ostvarila u ulozi majke i to joj je donolo ogromnu sreću u životu, ali s druge strane usledio je veliki udarac za pjevačicu kada joj je preminuo otac, a i dan danas na njegov pomen rasplače se na nekom od događaja. Nažalost, to nije jedina bol koja tišti pjevačicu, a da je vezana za porodicu, te je Katarina Živković utučena zbog sestre koja ju je, kako je sama priznala mnogo povrijedila.

Izdaja koja se ne prašta – Katarina Živković utučena zbog sestre

Iako nije u pitanju rođena sestra, Katarina je izjavila da su bile toliko bliske da je nije gledala samo kao sestru, već i kao najbolju drugaricu, a njena majka ju je voljela kao lćerku. U pitanju je sestra po ujaku, koji je preminuo, a pjevačica je odlučila da progovori i otkrije kojim postupkom joj je bliska rođaka slomila srce.

– Imala sam nekoga koga sam doživljavala kao svog rođenog i moja majka je gledala tu osobu ne kao da joj je bratanica, već kao da ju je ona rodila. Ali me ta sestra prodala, izdala, razočarala, nije mi zabila nož u leđa nego u srce. Mi smo bile nerazdvojne. Gdje ona tu i ja. Ne znam da li me više boli moja loša procjena ili sama izdaja – rekla je pjevačica i dodala:

– Ona je jedina osoba, baš zato jer sam toliko povrijeđena, jedina je osoba za koju sam smatrala da dalje komunikacije nema i kojoj sam poželjela sve najbolje u životu i da joj nije palo na pamet da me ikada više u životu pozove, pita za mene. To znači da me je jako povrijedila. Dešava se, pružim drugu šansu i razgovaram jer sam i ja griješila. Međutim, ovdje nije bilo mjesta za razgovor – kazala je Katarina.

Kako je izjavila, sve više je boli sestrina izdaja, a prema načinu ma koji je komentariše, može da se primijeti da pjevačica nije samo tužna, već i ogorčena.

– Mnogo teško, mnogo teško, baš zato jer sam je voljela, baš zato jer nisam očekivala tako nešto od nje, ispala je zlotvor prema meni – rekla je ona i dodala da sestra nije ni pozvala da joj čestita na majčinstvu, a i sama zna da je to bila njena najveća životna želja, piše Story.

