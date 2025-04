Kućna pomoćnica Seke Aleksić iznijela detalje njenog braka

Naime, žena koja je prije nekoliko godina bila zaposlena u Sekinoj vili u Staroj Pazovi otkrila je kakva je Seka zaista kada je kamere ne snimaju, kao i sve detalje njenog odnosa sa suprugom Veljkom.‘Jako me je boljelo kad su Seku prozivali i govorili da ne vidi nikoga osim sebe’, započela je.

‘Pa ona je nama kojima je plaću davala dijelila šakom i kapom, a da ne pričam o rodbini i najbližima’, pričala je nekadašnja Sekina kućna pomoćnica i otkrila da je brak Seke Aleksić i Veljka Piljikića brak za primjer.

‘Kod nje mi se posebno sviđalo što je sve po kući radila s nama. I peglanje i kuhanje i ribanje. O Veljku da i ne govorim! On je na sve spreman, samo da Seka bude sretna. Ustane ujutro prije nje, pa joj odnese kavu u krevet, a onda spremi doručak. Leti oko nje, a ona ga samo grli i ljubi. Vjerujte da ne postoji žena koju bi on pogledao pored njegove Seke. E to kako ona živi i kakva je, to želim svakome na svijetu. To je raj i idila’, ispričala je ona za Scandal,piše Presmedia

