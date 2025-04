Anabela žestoko o Vesni Đogani: Voljeli bi da sam mrtva gladna

Očigledno iznervirana, Anabela nije ostala dužna i uputila je žestok odgovor, prenosi Telegraf.rs.

– Neka priča Vesna šta god hoće! Već sam se umorila od cijele te priče. Meni oni uopšte nisu interesantni. Drugačije i ne mogu da budu u centru pažnje osim kad me prozivaju. Hvala Bogu da je ona ostvarena – ako ja nisam. Ipak je ona najostvarenija – istakla je Anabela kroz smijeh.

Anabela je kazala da nije ostavrena i da ne zna da igra, te da ne zna ništa, naravno ironično.

Dodala je da zna da sretni i ispunjeni ispunjeni ljudi nikada neće upirati prstom u druge niti će ih prozivati.

– To je moja definicija Vesnine ostvarenosti. Ne znam šta im toliko smeta kod mene da me godinama ne ostavljaju na miru. Vjerovatno bi najviše voljeli da sam negdje mrtva gladna – eto, to bi im najviše prijalo. Zahvalna sam Vesni što mi je otvorila oči, jer znam da je u moje vrijeme sretan i ispunjen čovjek gledao sebe, nije dirao nikoga. A ona, kad ne upire prstom u mene, onda je to neko drugi – znamo svi koga sve javno proziva – zaključila je Anabela Atijas.

Podsjetimo, tokom gostovanja u emisiji “Amidži šou”, Vesna je odgovarala na pitanje gledalaca, a jedno od pitanja je bilo da li bi joj se javila kada bi je srela, a Vesna je šutila i razmišljala.

Na pitanje voditelja u čemu je tu, zapravo, problem, budući da su njihovi sukobi bili aktuelni prije mnogo godina, te da su svi oni ostvareni, Vesna je rekla:

– Očigledno neko još nije. Ne znam… Ne znam da li bih joj se javila – iskrena je bila pjevačica, prenosi Avaz.

