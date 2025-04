Teodora Džehverović iskreno o operacijama: Užasno boli, morala sam i da obrijem kosu

Pjevačica Teodora Džehverović otvoreno je pričala o estetskim zahvatima koje je radila te da li se kaje zbog toga. Njoj su pitanja postavljali pratioci na Instagramu, a otkrila je šta je korigirala još u tinejdžerskim danima.

Jasna poruka

Pjevačica je ranije priznala da je ugradila silikone, operisala uši sa 16 godina, kao i da je korigovala usne, ali tvrdi da je tu stala, iako joj mnogi ne vjeruju.

Kada je dobila pitanje da li bi nekome preporučila operaciju ušiju, pjevačica je bila jasna.

– Svakome kome smeta to, od srca bih preporučila. To je najbolja stvar koju sam uradila. Jedina mana je ta što sam morala da obrijem dva prsta kose sa obje strane. Mislim da sada ne mora to ako se radi privatno – odgovorila je Teodora.

Pričala je i o ugradnji silikona i navela da je ta intervencija jako bolna, ali vrijedi da se istrpi bol.

Iskreno o boli

– Riječ prezadovoljna je smiješna za ono kako se ja osjećam poslije operacije. Za mene su to najljepše urađene grudi, neću biti skromna – odgovorila je Teodora pa nastavila:

– Ja sam imala tačnu viziju kolike grudi želim i kako želim da one izgledaju. Željela sam da to budu “prirodno” urađene grudi koje su sada tako lijepo legle da vjerujte mi mnogi ne bi ni znali da sam ih ikad uradila. Da li boli? Da. Ne mogu vas lagati da to nije bolna operacija. Jednostavno mjesec i po dana bol traje, a prvih sedam dana se kajete što ste uopšte bilo šta uradili – odgovorila je Teodora.

Njeni odgovori izazvali su brojne reakcije, a pjevačica je još jednom pokazala da nema problem da iskreno govori o promjenama na svom izgledu.

