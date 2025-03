Ana Sević otkrila detalje iz braka sa Darkom Lazićem: Saša Popović je riješio našu situaciju

Pjevači i voditelji muzičkog takmičenja “Zvezde Granda” Ana Sević i Milan Mitrović govorili su u emisiji posvećenoj pokojnom Saši Popoviću o njihovoj saradnji sa njim i o tome koliko im je zaspravo Saša pomogao kada je riječ o karijeri, ali i privatnom životu.

Ana Sević istakla je da joj je je Saša Popović pomogao u ključnim trenucima i da će mu zbog toga doživotno biti zahvalna, prenosi Pink.

“Jednom prilikom sam svratila u firmu, potpuno neobavezan i prijateljski razgovor smo obavili. Ja patim kao njegov prijatelj, ne kao saradnik. On je čovjek kog sam zvala kada mi treba pravi roditeljski savjet. Ja sam njemu pomenula da Darko i ja hoćemo da kupimo stan, nemamo ideju odakle početi, nemaš taj novac na gomili, a nemaš rješenje… Nisam imala namjeru da učestvuje u tome na bilo koji način, sutradan mi zove telefon i on mi kaže: ‘Za koliko možeš da budeš u Grandu’. Za pola sata smo došli u kancelariju, on je mene odveo da mi pokaže stan. I on kaže: ‘Ne dolazi u obzir, dijete, kolica, tri sprata, nema lift’, mnogo puta se desilo da istu misao imamo u glavi i da izgovorimo, on je riješio to. Poslije je sve bilo stvar dogovora, on je bio čovjek koji je riješio našu situaciju”, rekla je Ana i dodala,prenose Vijesti

“Mislim da nisam rekla dovoljno ‘hvala’, on zna da sam ja zahvalna, on je vidio tu priliku u Milanu i meni. Uvijek je bio ta osoba koja je vjerovala više u nas, nego što smo mi u sami sebe i nikada neću izgovoriti dovoljno ‘hvala'”.

Facebook komentari