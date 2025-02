NOVI DETALJI RAZVODA SINA ZORICE BRUNCLIK I VODITELJKE – Voljeli su se 15 godina, a evo koliko već ne žive zajedno

Sin pjevačice Zorice Brunclik iz prvog braka, Đorđe Tutić, razveo se od supruge, lijepe voditeljke Vanje, sa kojom ima dvoje djece.

Vijest je danas zatekla sve, a kako pišu domaći mediji, oni su se razišli još krajem 2023. godine.

Đorđe je u posljednjih godinu i po dana kačio samo fotografije i snimke sa decom, bez Vanje, kao i poneke objave sa majkom Zoricom i očuhom Kemišem, ali i svoje slike sa putovanja.

Ljubav Vanje i Đorđa trajala je 15 godina, a u najsrećnijim danim dobili su kćerku i sina, za koje su oboje veoma vezani.

Kod Đorđa na profilu možemo videti i da su djeca viđala baku Zoricu, čemu takođe svjedoče njihove zajedničke fotografije koje Tutić objavljuje.

Ipak, krajem 2023. godine, u novembru, oni su se, kako priča izvor za domaće medije, rastali.

Od tada više ne žive zajedno, a zvanično su se razveli u prvoj polovini 2024. godine, ali javnost za to nije odmah saznala.

Podsjetimo, nakon što se saznalo da se se Vanja i Đorđe razveli, oglasio se Miroljub Aranđelović Kemiš.

Ne bih da komentarišem, to nisu lepe stvari baš… O razvodu ne bih da pričam, to me trenutno stvarno ne zanima – kratko je poručio harmonikaš za Blic.

O navodnoj aferi sa Lukasom

Tutićeva se dotakla i priče da joj je brak pukao zbog afere sa pjevačem Aleksandrom Vuksanovićem, poznatijim kao Aca Lukas.

Mene je to šokiralo. Shvatam ja sve, jer je i moj posao da se bavim tuđim životima, ali to je glupost! Acu beskrajno poštujem i divim mu se. Njega vole žene, dopadljiv je, duhovit, najveća muzička zvezda, ali mi radimo u istoj firmi. Aca izdaje za produkciju za koju radim i sretali smo se mnogo puta. Postali smo dobri, ja sam išla i poslovno i privatno na njegove nastupe, normalno je da mu priđem, javim se. Mislim da je to neko zlonamerno iskoristio kako bi mi naneo štetu – rekla je Vanja Tutić za Svet.

Zorica Brunclik je najstarijeg sina dobila u braku sa harmonikašem Zoranom Tutićem, šefom orkestra sa kojim je u to vrijeme nastupala.

Folkerkin sin Đorđe je bio 15 godina u braku sa voditeljkom Vanjom Tutić sa kojom je dobio dvoje djece, piše Telegraf.

