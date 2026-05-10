Nevjerovatna sličnost: Slavna plavuša pokazala kćerku, svi postavljaju isto pitanje

Glumica Heder Loklir (64) uzburkala je društvene mreže, ali ovog puta se nije radilo o nekakvom skandalu iz njenog života, već o pozitivnoj stvari.

Slavna ljepotica je podijelila fotografije sa djevojačke večeri njene ćerke Ave.

Majka i kćerka, obje plavuše, izgledale su gotovo kao sestre, jer je Heder uspjela da zadrži mladalački izgled čak i u svojim šezdesetim.

Hederin privatni život bio je pod stalnom lupom javnosti, najviše zbog brakova sa rok zvijezdama.

Od 1986. do 1993. bila je u braku sa Tomijem Lijem, a od 1994. do 2007. s gitaristom grupe “Bon Jovi”, Ričijem Samborom, s kojim i ima ćerku Avu.

Trenutno, Heder uživa u ljubavi sa glumcem Lorencom Lamasom (68) već nekoliko mjeseci, pa vjerovatno i to doprinosi njenom mladalačkom izgledu i osmijehu koji ne skida sa lica.

Njih dvoje su viđeni kako razmjenjuju nježnosti u Las Vegas tokom novogodišnje večeri, a prema riječima izvora, bili su vrlo bliski.

