Šokantno otkriće: Izrael napadao iz sjene?

Prema Wall Street Journalu, izraelska baza izgrađena je prije početka američko-izraelskog rata protiv Irana krajem veljače kako bi služila kao logistički centar za podršku izraelskim zračnim snagama.

U izvješću se dodaje da su u bazi bile smještene i trupe specijalnih snaga te timovi za traganje i spašavanje.

Kako bi izraelske snage zaštitile svoj položaj, pokrenuti su zračni napadi na iračke snage koje su ga gotovo otkrile početkom ožujka, dodaje se u izvješću.

Jedan irački vojnik je poginuo u napadu , objavile su iračke vlasti nakon što su lokalni mediji izvijestili da je pastir svjedočio “neobičnoj” vojnoj aktivnosti, piše Times of Israel.

„Ova nepromišljena operacija izvedena je bez koordinacije ili odobrenja“, rekle su iračke vlasti, koje su isprva za napad okrivile Sjedinjene Države .

Prema izvješću Wall Street Journala, izraelske snage uspjele su odvratiti iračke snage od daljnje istrage.

„Čini se da je prije napada na tlu postojala određena sila, podržana iz zraka, koja je djelovala izvan mogućnosti naših jedinica“, rekao je tada visoki irački vojni dužnosnik.

Izvješće također ukazuje na izjave zapovjednika izraelskih zračnih snaga Tomera Bara kada je rekao da specijalne snage provode “izvanredne” operacije tijekom sukoba s Iranom.

„Trupe specijalnih snaga Zračnih snaga trenutno provode izvanredne misije koje mogu potaknuti maštu“, rekao je Barr bez daljnjeg objašnjenja.

Stručnjaci su za WSJ rekli da je zapadna iračka pustinja , gdje se nalazila prijavljena baza, savršeno mjesto za vojnu ispostavu s obzirom na rijetku naseljenost i veličinu.

Izraelska vojska odbila je komentirati izvješće, izvještava The Times of Israel.

