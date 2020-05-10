Šta nam donosi nedjelja? Veliki horoskop za 10.05.2026.

Evo dnevnog horoskopa za nedjelju, 10. maj 2026. godine, prilagođenog za sve horoskopske znakove:

Ovan (21.03. – 19.04.)

Nedjelja vam donosi prijeko potreban odmor, ali vaš um i dalje radi “trista na sat”. Iskoristite dan za fizičku aktivnost u prirodi kako biste izbacili višak energije. U ljubavi, iskren razgovor rješava stare nesuglasice.

Bik (20.04. – 20.05.)

Danas ste fokusirani na udobnost svog doma. Idealno je vrijeme za planiranje manjih estetskih promjena u prostoru u kojem boravite. Finansije su stabilne, ali izbjegavajte nepotrebne online kupovine iz dosade.

Blizanci (21.05. – 20.06.)

Vaša društvenost danas dolazi do punog izražaja. Moguć je poziv na kafu ili kraći izlet koji će vam popraviti raspoloženje. Na emotivnom planu, neko iz vaše blizine pokušava privući vašu pažnju.

Rak (21.06. – 22.07.)

Danas ste posebno intuitivni. Poslušajte taj unutrašnji glas kada su u pitanju porodični odnosi. Slobodno vrijeme posvetite hobiju koji ste zapostavili. Zdravlje: moguća je blaga glavobolja zbog promjene pritiska.

Lav (23.07. – 22.08.)

Zračite samopouzdanjem i lako animirate ljude oko sebe. Ovo je odličan dan za postavljanje novih ličnih ciljeva. U ljubavi, partner vam sprema malo iznenađenje. Uživajte u pažnji, zaslužili ste je.

Djevica (23.08. – 22.09.)

Potreban vam je predah od obaveza. Danas nemojte praviti velike planove, već se prepustite trenutku. Meditacija ili čitanje knjige pomoći će vam da napunite baterije za radnu sedmicu koja dolazi.

Vaga (23.09. – 22.10.)

Harmonija u odnosima vam je prioritet. Uspjet ćete izgladiti jedan nesporazum s prijateljem. Na polju ljubavi, zauzete Vage uživaju u mirnom popodnevu, dok slobodne očekuje zanimljiv susret.

Škorpija (23.10. – 21.11.)

Danas ste vrlo ambiciozni, čak i na slobodan dan. Razmišljate o novim poslovnim strategijama. Ipak, nemojte dopustiti da posao potpuno potisne privatni život. Posvetite večer dragoj osobi.

Strijelac (22.11. – 21.12.)

Duh avanture vas ne napušta. Ako ne možete putovati, istražite barem nove dijelove svog grada. Optimistični ste i taj optimizam lako prenosite na druge. Zdravlje je odlično.

Jarac (22.12. – 19.01.)

Fokusirani ste na rješavanje nekih praktičnih ili administrativnih pitanja unutar porodice. Vaša ozbiljnost ulijeva sigurnost drugima. Krajem dana nađite vremena za opuštanje uz toplu kupku ili omiljeni film.

Vodolija (20.01. – 18.02.)

Odnosi s drugima su danas u centru pažnje. Bićete traženi za savjet ili podršku. Budite otvoreni za nove ideje, jedna od njih bi se mogla pokazati vrlo isplativom u bliskoj budućnosti.

Ribe (19.02. – 20.03.)

Danas ste sanjivi i maštoviti. Umjetnost ili muzika će vam posebno prijati. Pripazite na ishranu i unosite više tečnosti. U ljubavi, dozvolite partneru da preuzme inicijativu oko zajedničkih planova.

