Reprezentativac BiH nije odolio “Panini ludilu”, počeo je sakupljati sličice za SP

Svjetsko prvenstvo polako kuca na vrata, a s njim je uveliko započela i tradicionalna groznica sakupljanja čuvenih Panini sličica. Tom planetarnom ludilu koje je od jučer zahvatilo i BiH, nije odolio ni reprezentativac BiH Dženis Burnić.

Veznjak Zmajeva pohvalio se pratiocima na svom Instagram profilu posebnim poklonom koji je dobio pred nadolazeći Mundijal.

Burnić je na svom Instagram Storyju podijelio fotografiju na kojoj se vidi ekskluzivna promotivna kutija puna paketića sa sličicama za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Da se radi o posebnom znaku pažnje, potvrđuje i rukom ispisana personalizirana poruka koju je bh. nogometaš dobio uz album i sličice: “Hej Dženis, zabavi se sa setom! Marco”.

Oduševljeni Zmaj se uz fotografiju zahvalio na njemačkom jeziku kratko poručivši: “Vielen Dank” (Mnogo hvala), uz označavanje zvanične stranice Paninija za njemačko tržište.

Sakupljanje sličica i popunjavanje albuma pred velika takmičenja tradicija je bez koje se nogomet gotovo ne može zamisliti, a sudeći po objavi, i naš reprezentativac će svoje slobodno vrijeme narednih sedmica provoditi otvarajući paketiće i tražeći sličice saigrača i najvećih zvijezda današnjice.

