Radnici ostaju bez posla, mnogi se ne mogu ni vratiti kući: ‘Nema turista i svi poslovi strašno pate

Klubovi na plažama, luksuzni restorani i hoteli s pet zvjezdica gotovo su potpuno prazni, a aerodrom bilježi tek djelić uobičajenog prometa. No, u cijeloj situaciji najveće probleme imaju strani radnici koji žive u radničkim kampovima. Oni više ne mogu zarađivati, a mnogi sebi ne mogu priuštiti ni povratak kući, piše Daily Mail.

Prošle sedmice, primjerice, sedam hotela s pet zvjezdica zatvorilo je svoja vrata, što znači da su hiljade zaposlenih dobile otkaz ili su poslane na neplaćeni dopust. Međutim, zbog straha od posljedica, mnogi objekti koji zatvaraju kao razlog ne spominju rat, nego navode da, naprimjer, kreću u renoviranje.

Hoteli koji su još otvoreni uglavnom zarađuju od stanovnika UAE-a koji koriste pad cijena soba za povoljne vikend-odmore. “Vrlo je tiho, više nemamo turista. Jedini ljudi koji sada odsjedaju ovdje su stanovnici UAE-a koji dolaze vikendom koristiti bazen ili na brunch”, kazao je jedan barmen za Daily Mail. Osim hotela, s problemima se suočava i niz drugih poslova koji inače zavise od turista. “Posao je stvarno, stvarno loš. Trebaju nam turisti nazad”, rekao je jedan prodavač suvenira.

Procjenjuje se da 80 do 90 posto stanovništva Dubaija čine stranci, a većina su slabo plaćeni migranti iz Indije, Pakistana, Bangladeša i Filipina. Oni žive u trošnim zgradama, u skučenim spavaonicama koje dijele s više ljudi. Riječ je o potpuno drugačijoj slici od one koja se obično povezuje s raskošnim Dubaijem.

UAE je upozorio građane i posjetioce da ne snimaju mjesta napada ili štetu uzrokovanu iranskim napadima. Onima koji prekrše zabranu prijete kazne, a zbog mogućih posljedica mnogi strani radnici uopće ne govore o trenutnoj situaciji. Jedan Pakistanac, koji je želio ostati anoniman, rekao je za Daily Mail da se mnogi boje čak i razmjenjivati WhatsApp poruke jer im je izričito rečeno da ne razgovaraju o utjecaju sukoba na UAE.

“Niko ne želi govoriti o ratu. Svi su prestravljeni. Rečeno nam je da o tome ne pričamo”, kazao je i dodao: “Glavni problem sada nije Iran nego posao. Nema turista i svi poslovi strašno pate. Ali čak i ako pitaš trgovca, mora reći da posao ide dobro jer se boji problema.”

Iako mnogi sebi ne mogu priuštiti povratak u svoju zemlju, neki strani radnici pokušavaju dobiti mjesto na repatrijacijskim letovima. Oni kojima ni to ne uspije, željno čekaju povratak turista kako bi ponovo mogli raditi i slati novac svojim porodicama.

Facebook komentari