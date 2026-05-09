Sedmični horoskop od 11. – 17. maja: Dinamični preokreti i nove prilike

Ovan (21.03. – 19.04.)

Ova sedmica donosi nalet energije na poslovnom planu. Ponedjeljak i utorak su idealni za pregovore. Sredinom sedmice mogući su manji troškovi vezani za dom. U ljubavi, slobodni Ovnovi bi mogli ući u uzbudljivu komunikaciju s nekim ko putuje ili živi u inostranstvu.

Savjet: Ne reagujte impulsivno na kritike kolega.

Bik (20.04. – 20.05.)

Fokus je na stabilizaciji finansija. Mogli biste dobiti vijesti o projektu koji ste davno započeli. Četvrtak je povoljan za potpisivanje ugovora. Emotivno, osjećate potrebu za dubljim povezivanjem s partnerom. Vikend iskoristite za regeneraciju.

Savjet: Obratite pažnju na ishranu, izbjegavajte tešku hranu.

Blizanci (21.05. – 20.06.)

Vaša vladavina se približava, a vi već osjećate polet. Odličan je period za učenje, pisanje i marketing. Ako planirate kraći put, kraj sedmice je savršen trenutak. U ljubavi, šarmantni ste i lako privlačite pažnju okoline.

Savjet: Fokusirajte se na jednu po jednu stvar, ne rasipajte energiju.

Rak (21.06. – 22.07.)

Period je povlačenja i unutrašnje analize. Možda ćete raditi “iza kulisa” na nekom važnom projektu. Srijeda donosi rješenje porodičnog problema koji vas je opterećivao. U ljubavi, tajne bi mogle isplivati na površinu, pa budite iskreni prema sebi i drugima.

Savjet: Više spavajte, potreban vam je odmor.

Lav (23.07. – 22.08.)

Društveni život će biti vrlo intenzivan. Prijatelji će vas pozivati na različite događaje, a jedan od njih može biti ključan za vašu karijeru. U ljubavi, zauzeti Lavovi planiraju zajedničku budućnost, dok slobodni mogu očekivati poziv od osobe iz prošlosti.

Savjet: Budite timski igrač, ne pokušavajte sve sami.

Djevica (23.08. – 22.09.)

Ovo je vaša sedmica za dokazivanje na poslu. Vaša preciznost i trud dolaze do izražaja pred nadređenima. Moguća je ponuda za napredovanje. Ipak, privatni život bi mogao ispaštati, pa pokušajte naći balans. Vikend donosi mir u krugu porodice.

Savjet: Ne zaboravite na fizičku aktivnost.

Vaga (23.09. – 22.10.)

Zvijezde vam otvaraju horizonte. Ako se bavite pravom, obrazovanjem ili inostranstvom, očekujte uspjeh. Vaša kreativnost je na vrhuncu. U emotivnim odnosima vlada harmonija, a slobodne Vage bi mogle osjetiti leptiriće u stomaku nakon jednog susreta.

Savjet: Vjerujte svojoj intuiciji pri donošenju odluka.

Škorpija (23.10. – 21.11.)

Sedmica pred vama nosi intenzivne emocije i bavljenje zajedničkim resursima. Moguće je rješavanje pitanja nasljedstva ili kredita. Strasti u vezi su naglašene, ali izbjegavajte nepotrebne rasprave oko kontrole. Petak je odličan za istraživački rad.

Savjet: Pustite ono što vam više ne služi.

Strijelac (22.11. – 21.12.)

Svi oblici partnerstva su pod lupom. Ako ste u vezi, očekujte važne razgovore o pravcu u kojem idete. Poslovno, saradnja s drugima donosi bolji rezultat nego samostalan rad. Slobodni Strijelci bi mogli započeti romansu s nekim ko im je intelektualno ravan.

Savjet: Budite spremni na kompromis.

Jarac (22.12. – 19.01.)

Radne navike i zdravlje su u fokusu. Uvodite nove rutine koje će vam olakšati svakodnevicu. Na poslu se od vas očekuje maksimalna posvećenost, ali ćete biti adekvatno nagrađeni. U ljubavi, stabilnost vam godi, ali ne dopustite da u vezu uđe monotonija.

Savjet: Pijte više vode i čuvajte grlo.

Vodolija (20.01. – 18.02.)

Ljubav, djeca i kreativnost su vaše teme ove sedmice. Osjećate se lagano i poletno. Ako se bavite umjetnošću ili sportom, očekujte zapažene rezultate. Slobodne Vodolije će biti magnet za suprotni pol. Iskoristite ovu energiju za druženje i zabavu.

Savjet: Prepustite se radosti bez previše analiziranja.

Ribe (19.02. – 20.03.)

Fokus se seli na privatnu sferu i porodicu. Mogući su radovi u kući ili rješavanje stambenog pitanja. Osjećate se emotivno sigurnije nego inače. Posao će ove sedmice biti u drugom planu, što je u redu jer vam je potreban mir. Vikend donosi romantične trenutke.

Savjet: Slušajte potrebe svojih ukućana.

Facebook komentari