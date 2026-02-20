Showbiz

Oluje, tišine i jedno ime: Najintimnija Severinina poruka do sada

1.8K  
Objavljeno prije 9 minuta

Pjevačica je podijelila video koji je otkrio njihove dosad neviđene zajedničke uspomene

Severina je na Instagramu obilježila rođendan svog sina Aleksandra emotivnom objavom, koja je raznježila njene pratioce.

Pjevačica je podijelila video koji je otkrio njihove dosad neviđene zajedničke uspomene, a sve je popratila svojom pjesmom ”Rođeno moje”, koja ima posebno mjesto u njenom srcu.

– Četrnaest godina… otkako si prvi put udahnuo, a ja prvi put shvatila koliko srce može voljeti. Prošla sam kroz oluje samo da bih te zagrlila i kroz tišine u kojima je samo tvoje ime odzvanjalo. I sve bih ponovno. Kada je nastala ova pjesma, ti nisi poznavao svijet tako dobro kao ja… I nadam se da nikad nećeš… Srećan ti 14. rođendan, sine moj – napisala je emotivna Severina.

https://www.instagram.com/reel/DU-bV-wCNdx/?utm_source=ig_web_button_native_share&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D


