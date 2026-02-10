Premijera filma “Couture”: Anđelina Džoli zasjenila sve svojim izgledom

Anđelina Džoli (Angelina Jolie) zablistala je na premijeri filma “Couture” u kinu Pathe Palace u Parizu. U dobrom raspoloženju pozirala je na crvenom tepihu, privlačeći poglede svojim sofisticiranim izgledom.

Za ovu priliku odabrala je providnu haljinu ukrašenu šljokicama i resama, uz prirodnu šminku, elegantnu frizuru i crne špicaste štikle. Komplimenti su se nizali: “Svake godine izgleda sve ljepše”, “Predivna žena u sofisticiranoj haljini”, “Kraljica crvenog tepiha”.

U filmu “Couture”, svjetska zvijezda glumi Maksin (Maxine), ženu koja dolazi u Pariz snimiti video za modni događaj. Iako nezainteresovana za modu, Maksin treba novac zbog razvoda, brige o kćerki i priprema za novi filmski projekt. No dolazak u Pariz donosi i tešku dijagnozu raka, a film prati njene izazove i dileme.

