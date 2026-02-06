Beyoncé izgubila 10 miliona pratilaca zbog slučaja Epstein?

Značajan pad popularnosti na društvenim mrežama uslijedio je nakon objave dokumenata početkom siječnja 2024. godine, koji su otkrili veze brojnih moćnih osoba s Epsteinom.

U spisima objavljenima prije dvije godine Virginia Giuffre, jedna od Epsteinovih žrtava, posvjedočila je kako je vidjela Jay-Z-ja u Epsteinovoj kući u Palm Beachu na Floridi. Pritom je važno naglasiti da Giuffre nije repera optužila ni za kakvo nedjelo, već ga je samo spomenula kao jednu od poznatih osoba koje je susrela u Epsteinovom krugu, prenosi Index.

Iako se navodi ne odnose direktno na Beyoncé, sama povezanost njezinog supruga s Epsteinovim slučajem izazvala je snažne reakcije u javnosti. Pjevačica se suočila s naglim padom broja pratitelja na Instagramu, a gubitak od gotovo 10 miliona korisnika u kratkom roku zabilježili su brojni analitičari i korisnici društvenih mreža,p Vijestii

Treba li odgovarati za suprugova poznanstva?

Obožavaoci slavnog para podijeljenog su mišljenja. Dok jedni brane Beyoncé, tvrdeći da se nju ne može smatrati odgovornom za poznanstva njezinog supruga, drugi izražavaju razočaranje i pozivaju na očitovanje. Rasprave na internetu uglavnom se vode oko pitanja treba li javna osoba snositi posljedice zbog postupaka ili veza svojih partnera.

Usprkos velikom interesu javnosti i medija, Beyoncé i Jay-Z do sada se nisu službeno oglasili o navodima iz sudskih dokumenata niti o gubitku pratioca. Njihova šutnja dodatno potiče nagađanja i rasprave na društvenim mrežama.

