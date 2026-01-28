Oni su uložili vrtoglave cifre u karijeru: Pjesma koštala 100 hiljada eura

Mnogi pjevači na domaćoj sceni ne štede novac u nadi da će im dobra pjesma ili visokobudžetni spot donijeti veću popularnost i zaradu. Ulaganja u pjesme i spotove kreću se od nekoliko hiljada do nevjerovatnih 100.000 eura po projektu.

Titulu vlasnika najskupljeg spota navodno nosi Saša Kovačević. Video za pjesmu Prevarena, koji je sniman u Maroku sa više od 200 statista i glumaca, koštao je oko 100.000 eura.

Istu sumu, ali za cijeli album, izdvojila je Indira Radić. Njen album Zmaj iz 2003. godine koštao je preko 100.000 eura, a investicija se isplatila jer je to bio jedan od najprodavanijih albuma u historiji Grand produkcije.

Evrovizijski uspjeh

Evrovizijski uspjeh Marije Šerifović također je zahtijevao velika ulaganja. Navodi se da je u ekranizaciju pobjedničke pjesme Molitva uloženo čak 75.000 eura.

Pjevačica Aleksandra Prijović samo za spot za pjesmu Zvuk tišine potrošila je navodno 40.000 eura, a pjesma je postigla veliki uspjeh.

Pjesma Romale, romali pjevačice Ane Nikolić važi za jednu od najskupljih pojedinačnih numera. Ana ju je platila oko 30.000 eura.

Neki pjevači su uložili sve što su imali u jednu pjesmu kako bi se probili ili vratili dugove. Boban Rajović je pjesmu Usne boje vina platio 18.500 eura, a sa spotom ga je to koštalo ukupno 35.000 eura. Ova pjesma mu je pomogla da se financijski stabilizira i kasnije snimi album od 95.000 eura.

Emotivna balda

Adil je za baladu Laku noć platio 25.000 eura, ali je isti iznos odmah povratio pobjedom na Grandovom festivalu. Isto tako, Rada Manojlović je pjesmu Pola dva platila 20.000 eura i smatra da joj se svaki uloženi euro vratio kroz nastupe.

Grand Online

Legendarna Marina Tucaković zaradila je nevjerojatnu sumu od samo jednog stiha. Prema riječima Nede Ukraden, Marina je za stih “Suza je iz oka kanula” (dio pjesme Zora je) zaradila više od 100.000 eura.

