Hulio Iglesias optužen za seksualno zlostavljanje: “Iskorištavao me skoro svake noći”

Dvije žene optužile su španskog pjevača Hulia Iglesiasa (Julio Iglesias) za seksualno zlostavljanje, tvrdeći da se to dogodilo dok su radile u njegovim vilama na Karibima.

Njegova bivša kućna pomoćnica izjavila je da je bila prisiljena na seksualne odnose s njim, opisujući šamaranje, fizičko i verbalno zlostavljanje. Fizioterapeutkinja koja je također radila za Iglesiasa navela je da ju je neprimjereno dodirivao, vrijeđao i ponižavao.

Prema navodima, incidenti su se dogodili 2021. godine u njegovim domovima u Punta Cani u Dominikanskoj Republici i Lyford Cayu na Bahamima. Jedna od žrtava, pod lažnim imenom Rebeka (Rebecca), koja je tada imala 77 godina, tvrdi da ju je noću zvao u svoju sobu.

– Iskorištavao me skoro svake noći. Osjećala sam se kao predmet, kao robinja – rekla je za elDiario.es i Univision Noticias. Dodala je da ju je seksualno zlostavljao u prisustvu drugog, starijeg člana njegovog kućnog osoblja.

Druga žrtva, predstavljena pod imenom Laura, navela je da ju je Hulio Iglesias ljubio u usta i dodirivao njene grudi. Novinari su pokušali kontaktirati pjevača povodom ovih optužbi, ali se on nije oglasio.

Žena koja je bila nadređena Rebeka u vili u Punta Cani tvrdila je da su optužbe besmislene i opisala Hulia Iglesiasa kao gospodina koji poštuje žene.

