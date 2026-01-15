Numerologija otkriva: Saznajte koji je vaš anđeoski broj prema horoskopskom znaku i šta on znači

Anđeoski broj ne predstavlja samo slučajni skup istih brojeva, već se vjeruje da je to poruka kosmosa.

U različitim razdobljima života, duhovni svijet nam šalje različite kombinacije brojeva kako bi nam pomogao.

Svaki horoskopski znak ima svoj anđeoski broj koji odgovara njegovoj energije, pa provjerite koji je vaš.

Ovan: 111

Ovaj horoskopski znak je neraskidivo povezan sa brojem 111, koji ilustruje želju za vođstvom, nove početke i veliku motivaciju.

Bik: 444

Anđeoski broj 444 pojačava energiju bika, koji se povezuje sa stabilnošću, snalažljivošu i sigurnošću.

Broj 444 od Bikova traži da ne staju, da nastave da se trude oko rešenja problema i da budu svesni da će se sve isplatiti kad-tad. .

Blizanci: 333

Ovaj znak je uvek u pokretu i svaki dan želi da nauči nešto novo.

A anđeoski broj 333 ukazuje na tu njihovu potrebu da se izraze i podele znanje sa drugima kao što uvek i rade.

Rak: 222

Emotivan znak Zodijaka uvek želi da potraži harmoniju u odnosima sa drugima, a njegov anđeoski broj upravo to i odražava.

Broj 222 predstavlja ravnotežu, poverenje i kompromis.

Lav: 888

Znak Lava je dominantan i sve čega se dotaknu, oni to i ostvare.

Anđeoski broj

foto: Shutterstock/JennLShoots

Broj 888 svojom pojavom označava vreme kada treba da date sve od sebe, jer je tada uspeh tada zagarantovan.

Djevica: 777

Djevice su organizovane, proračunate i uvijek razmišljaju o svojim potezima, pa mudro slijede odluke.

Anđeoski broj 777 savetuje da zaboravite na materijalno bogatstvo i da odgovore koji vas muče potražite u sebi.

Vaga: 666

Vaga je znak koji je uvek usmjeren na ljubav, a njegov anđeoski broj upravo to i odražava.

666 ih podstiče da se brinu o svojim voljenima i da uvek daju prednost odnosu sa njima.

Škorpija: 808

Anđeoski broj Škorpije oslikava njenu nestalnu i promjenljivu prirodu.

O u ovom broju simbolizuje misteriju postojanja, a 8 je znak beskonačnsoti.

Anđeoski broj Škorpije reprezentuje prihvatanje tajanstvenog ciklusa smrti i rođenja.

Strijelac: 555

Avanturistički znak koji teži slobodi i ne podnosi stagnaciju uvek želi da živi punim plućima, a o tome govori i njegov anđeoski broj.

555 predstavlja prihvatanje uspona i padova, pa traži da prihvatimo haos i nepredvidivost i uživamo u putovanju.

Jarac: 44

Jarčevi, ambiciozni znak Zodijaka su nepokolebivi i odlučni u svojim namjerama.

Njihov anđeoski broj ih podstiče da ne odustaju na pola puta, već da se pripremite za rast i poboljšanje.

Vodolija: 999

Vodolije umiju da se distanciraju od svojih problema i da posmatrjau “širu sliku”.

A njihov anđeoski broj im pomaže da im ništa ne promakne i da pomogne drugima.

Ribe: 000

Ribe, jedan od najemotivnijih znakova Zodijaka, vide zajednički princip u svemu, pa su im sve tajne jednostavne i razumljive.

Njihov anđeoski broj je 000 i povezuje se s mistikom i misterijama svemira, a povezuje se i sa novim početkom.

