Kako da preživite retrogradni Merkur 2026? Otkrijte kada da se čuvate i ko je jedino imun na komplikacije

Kako da preživite retrogradni Merkur 2026, kada i kako će uticati na sve horoskopske znake, a kad su rođeni oni imuni na ovaj uticaj.

Prema horoskopu, jedan od najvažijih atroloških tranzita jeste retrogradni Merkur, zapravo kretanje prve planete Sunčevog sistema kojoj se pripisuje krivica za sve neuspehe tri ili četiri puta godišnje. I zaista, Merkur je kriv za kašnjenja, kvarove opreme, prekršene dogovore, sve vrste nezgoda i problema. I što biste krivili sebe ili druge kad kad Merkur otvori retrogradni račun.

Saznajte kako će retrogradni Merkur uticati na vas 2026, kada morate da budete posebno pažljivi i kako da preživite periode retrogradnog kretanja planete uz minimalne gubitke.

Merkur je prva planeta u našem Sunčevom sistemu. U astrologiji se smatra odgovornim za komunikaciju, intelekt, trgovinu, obrazovanje, tehnologiju, govor i smisao za humor. Promjena pravca kretanja planete može dovesti do problema u svim tim oblastima, pa se preporučuje da se unapred pripremite za retrogradno kretanje Merkura 2026.

Šta je u stvari retrogradni Merkur?

Našoj planeti je potrebna godina (ili tačnije, 365,26 dana) da završi punu orbitu oko Sunca. Merkur, s druge strane, završi jednu orbitu za samo 88 zemaljskih dana. Kreće se u jednom pravcu, ali kada se posmatra sa Zemlje, promenljiva putanja i brzina planete ponekad čine da izgleda kao da se kreće unazad. Ovaj vizuelni efekat traje nekoliko nedelja, a tokom ovog perioda, kretanje Merkura se naziva retrogradno.

Iako je retrogradno kretanje planeta samo iluzija, ono može imati stvaran uticaj na naše živote – simbolizuje preispitivanje i završetak stvari vezanih za planetu, kao i pojavu neočekivanih komplikacija u tim stvarima, a preporučljivo je da ne planirate nikakve stvari u oblastima kojima upravlja ova važna planeta.

Nije slučajno što je izraz “retrogradni Merkur” postao sinonim za sve vrste nesporazuma, kašnjenja i komplikacija. Tokom ovih perioda, ljudi gube dokumenta, bankovni transferi kasne, ugovori se pogrešno pišu, letovi kasne i ljudi gube kontakt jedni sa drugima.

Tokom godine, planeta može da se kreće retrogradno nekoliko puta: 2026. očekuju se tri perioda retrogradnog Merkura. Retrogradno kretanje traje oko tri nedelje, ali uticaj retrogradnog Merkura počinje da se osjeća, u proseku, nedelju ili dve pre nego što planeta promeni smer i nastavlja se još neko vrijeme nakon njenog povratka u pravilno kretanje.

Datumi retrogradnog Merkura 2026:

Od 26. februara do 20. marta u znaku Riba – uticaj će se osjetiti od 18. februara do 9. aprila. Kreativne aktivnosti su uspešne – logika pada u drugi plan, vrijeme je da verujete svojoj intuiciji.

Od 29. juna do 23. jula u znaku Raka – uticaj planete možete osjetiti čak i pre nego što krene unazad 21. juna, a trajaće do 7. avgusta – period idealan za sređivanje porodičnih stvari.

Od 24. oktobra do 13. novembra u Škorpiji – retrogradni efekat će se osjetiti od 16. oktobra do 30. novembra, važno je izbjegavati sukobe i svađe, ako ste planirali psihoterapiju, sada je idealno vrijeme.

Kako će retrogradni Merkur uticati na ljude u 2026. godini

Prema horoskopu za 2026. godinu, sva tri perioda retrogradnog Merkura će se desiti u vodenim znacima. To znači da će tokom ovog vremena osetljivost biti pojačana, emocije mogu biti na vrhuncu i da morate biti posebno oprezni da nikoga ne uvredite nepromišljenim riječima – glavni izazovi vas očekuju u komunikaciji i međuljudskim odnosima. Velika je verovatnoća da će izbiti stara nezadovoljstva, ponovo se pojaviti bivši ljubavnici ili poslodavci, kao i emocionalni problemi.

Znaci uticaja retrogradnog Merkura koji su takođe vjerovatni u 2026:

teškoće u učenju

kvarovi opreme

greške u dokumentima

kašnjenja u transportu

problemi sa internetom

teškoće u prenosu informacija

problemi prilikom zaključivanja transakcija

gubici u trgovanju.

Postoji relativno mala grupa ljudi kojima će koristiti Merkurovi retrogradni datumi u 2026. – oni rođeni tokom perioda kada je planeta bila retrogradna.

Kako da preživite retrogradni Merkur 2026.

Merkurovo retrogradno kretanje se dešava tri do četiri puta godišnje. Astrolozi jednostavno savetuju da budete oprezniji i pažljiviji tokom ovog perioda.

Šta ne treba raditi tokom retrogradnog Merkura:

Ne treba da učite i polažete ispite.

Velike kupovine – posebno vozila, uređaji, računari.

Ne aplicirajte za kredite, ne pozajmljujte.

Ne ulažite sredstva i ne obavljajte bilo kakve finansijske transakcije.

Ne zaključujte važne poslove, a ako se potpisivanje ugovora ne može odložiti, proverite svaki detalj.

Ne idite na sud.

Ne idite na putovanja.

Ne ​​​​upuštajte se u neke rizične poduhvate i nove projekte.

Šta treba raditi tokom retrogradnog Merkura:

Završite stvari koje ste odlagali neko vreme i za koje niste mogli da nađete vremena.

Analizirajte i usavršite projekte koji su već započeti.

Otplatiti dugove.

Obavljajte održavanje automobila, brinite se o postojećoj opremi i sređujte kuću.

Ispravite greške.

Obnovite stare kontakte – savršeno vreme da pozovete bivšeg partnera ako već neko vrijeme sanjate o tome.

Pažljivo pročitajte sva dokumenta i proverite ih da li postoje greške.

Punite uređaje na vrijeme.

Napustite kuću rano da biste izbegli kašnjenje, a takođe izdvojite više vremena za svaki zadatak, umjesto da ga se setite dan prije roka.

Naučite da se prilagodite onome što se dešava, čak i ako stvari ne idu po planu.

Oslobodite se neprijatnih uspomena i konačno riješite stare probleme..



A kako retrogradni Merkur utiče na sve horoskopske znake u 2026?

Ovan

U proleće 2026. Ovna čekaju nesporazumi u komunikaciji sa kolegama. Najbolje je zaboraviti sliku zaposlenog koji sve razume na prvi pogled i pedantno razjašnjava svaki zadatak. Letnji retrogradni Merkur proći će relativno glatko, ali na jesen sačuvajte hladnokrvnost i izbegavajte provokacije, u suprotnom rizikujete da se posvađate sa najboljim prijateljima i partnerom.

Bik

Izbegavajte bilo kakve finansijske transakcije tokom ovog vremena. Koliko god primamljiv dogovor izgledao, najbolje je da ništa ne potpisujete dok napeti period ne prođe. Tokom leta mogu se javiti odjeci iz prošlosti, poput ponovnog pojavljivanja bivšeg partnera. Neki će pokušati da daju starim vezama drugu šansu. Na jesen, savet je da ne menjate posao tokom retrogradnog Merkura.

Blizanci

Vama vlada Merkur, i kada ova planeta promeni smer, to uvek utiče na one rođene krajem proleća ili početkom leta. U proleće, tokom retrogradnog kretanja vaše vladajuće planete možete imati akademskih poteškoća. Posvetite kreativnim aktivnostima tokom ovog perioda. Tokom leta Merkur vas primorava da traže nova poznanstva. Strastvena romansa može da zaplamti tada, ali će se verovatno ugasiti do rane jeseni. Početkom novembra skloni ste impulsivnom trošenju – ne uzimajte kredit i ne pozajmljujte novac.

Rak

U martu se posvetite planiranju i strategiji za budućnost. Važne odluke i skupe kupovine treba izbegavati tokom ovog perioda. Na leto se fokusirajte na porodicu. Jul je dobro vreme za renoviranje i sređivanje, ali je najbolje odložiti kupovinu ili prodaju nekretnina do avgusta. Retrogradno kretanje Merkura u jesen će imati slab uticaj na Rakove.

Lav

U proleće 2026. godine, Lavovi će moći da iskoriste retrogradno kretanje Merkura u svoju korist tako što će posvetiti vreme analizi i usavršavanju radnih projekata. Na leto bićete rasejani, a sa retrogradnim Merkurom, preporučuje se trostruka provera svih dokumenata i odlaganje važnih poslova za bolja vremena. Od druge polovine oktobra savetuje se da izbegavate veće kupovine i da se konsultujete sa stručnjacima prilikom sklapanja ugovora. Tokom retrogradnog kretanja Merkura povećava se i rizik od nesporazuma u ​​vezama.

Djevica

Djevice rijetko griješe, ali od sredine februara do kraja marta trebalo bi da budu posebno oprezne i da dvaput provere sve informacije. Bolje je da ovo vreme posvetite završetku starih projekata nego započinjanju novih. U leto Merkur ne bi trebalo značajno da naškodi Djevicama – mnogi neće iskusiti nikakve neprijatne posledice. Glavno je da pazite na svoje riječi i izbjegavate davanje ishitrenih obećanja. Isto pravilo se preporučuje i za treći period retrogradnog kretanja Merkura.

Vage

Obeležite periode retrogradnog Merkura u 2026. kako biste izbegli slučajno putovanje u nezgodno vreme – bolje je birati mirnije periode za putovanja. U martu su moguće svađe sa voljenima oko pogrešno shvaćenih šala. Retrogradni Merkur u julu je dobra prilika za usporavanje. Tokom ovog perioda najbolje je uzdržati se od preduzimanja odlučnih akcija i izbegavati uzimanje kredita. Budite oprezniji sa novcem početkom novembra, tokom trećeg retrogradnog Merkura: zajedničke finansije će zahtevati posebnu pažnju, a najbolje je izbegavati pozajmljivanje.

Škorpija

U 2026. retrogradni Merkur će imati veći uticaj na emocionalno stanje Škorpija nego na njihove životne događaje. U martu, čak i najperceptivnije osobe mogu postati žrtve obmane. Tokom retrogradnog Merkura leti trebalo bi pažljivo da razmotrite svoje postupke i izbegavaju impulsivno ponašanje. Ovo takođe nije dobro vrijeme za preobražaj. Najzahtevniji period za predstavnike ovog znaka biće period retrogradnog Merkura u oktobru-novembru. Tokom ovog perioda važno je zaštititi svoje mentalno zdravlje i izbjegavati stres po svaku cijenu.

Strijelac

Temperamentni Strelci će preživeti pravi retrogradni Merkur 2026. sa minimalnim posledicama ako paze šta govore. Želja da postignete ono što želite mogla bi dovesti do ozbiljnih sukoba, pa čak i prekida važnih veza u martu. U julu je važno da odolite provokacijama, sačuvate živce i zaštite svoju reputaciju. Poslednji period retrogradnog Merkura 2026. biće najzahtevniji: moguće su žestoke svađe i bolni raskidi. To se može izbeći pažljivim praćenjem vaših reči i postupaka.

Jarac

Merkurovo retrogradno kretanje u martu 2026. može doneti nove i zanimljive ideje Jarcima. Važno je pažljivo planirati i ne počinjati sa sprovođenjem planova do aprila. Tokom leta, imaćete intenzivnu iritaciju zbog manjih zastoja i nesporazuma. Preporučuje se filozofski pristup ovim Merkurovim ludorijama i da jednostavno sačekate da prođe nepovoljan period. Oktobar i novembar su vrijeme da se fokusirate na finansije: ovo je odlično vreme da sredite svoje poslove.

Vodolija

Tokom prvog perioda retrogradnog Merkura 2026. Vodolije bi trebalo da se fokusiraju na stare projekte koje su odlagali. Sada se mogu završiti sa najvećom gracioznošću i lakoćom. Tokom drugog i trećeg perioda, finansijska pitanja će zahtjevati pažnju. Toplo se preporučuje da ne preuzimate bilo koji rizik jer je moućnost gubitaka velika.

Ribe

Krajem februara i marta, Ribe bi trebalo da posvete vrijeme sebi, uključujući i preispitivanje svojih vrijednosti i prioriteta. Neki bi mogli razmotriti raskid sa partnerom tokom ovog perioda, ali bi trebalo da se uzdrže od preduzimanja bilo kakvih odlučnih akcija do početka aprila. Drugi period retrogradnog Merkura jer je vreme nepogodno za investicije i kredite, a impulsivno trošenje treba izbjegavati. Krajem oktobra i početkom novembra možete osećati nervozu i napetost, što bi mogli pogoršati kvarovi opreme, izgubljeni dokumenti i druge nevolje. Potrebno je malo strpljenja: situacija će se poboljšati do kraja jeseni, piše sensa.

Facebook komentari