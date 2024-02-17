Samo dva horoskopska znaka doživjet će veliki životni uspjeh ove godine

Iako će se povremeno susretati s izazovima, astrologinja Ebigejl Rouz Remer (Abigail Rose Remmer) ističe da će im uglavnom, godina biti vrlo sretna, piše YourTango.

Lav

Lavovi, nakon nestabilnog razdoblja, sreća vam konačno dolazi. Ključan trenutak dogodit će se krajem juna, kada Jupiter, planet sreće i obilja, uđe u vaš znak.

Remer ističe da će vas to učiniti najprivlačnijom i najstrastvenijom verzijom sebe u posljednjim godinama.

Rak

Rakovi, pripremite se za sjajnu godinu. S Jupiterom u vašoj prvoj kući na početku 2026. i konjunkcijom Venere i Jupitera, postat ćete iznimno privlačni, uspješni i skladni.

Sve u vašem životu, od ljubavi do finansija, krenut će nabolje brže nego što očekujete.

Ove godine Lavovi i Rakovi mogu računati na transformaciju koja će im donijeti više samopouzdanja, ljubavi i životne energije, čineći 2026. izuzetno obećavajućom.

