Znate li koji će mjesec 2026. biti najsretniji za vaš horoskopski znak? Odmah provjerite

Nova godina donosi svježe prilike, sudbinske preokrete i mjesece koji će nekim horoskopskim znacima ostati u posebnom sjećanju kao najljepši period 2026. godine. Iako sreća dolazi u talasima, astrolozi ističu da svaki znak ima jedan mjesec u kojem se svi aspekti poklapaju: za ljubav, novac, mir ili ostvarenje važnih želja.

Sreća se ne pojavljuje istovremeno za sve, ali u 2026. svako će imati svoj mjesec kada je ostvarenje snova olakšano. Astrologinja Lesli Hej otkriva kada će svaki znak doživjeti svoj zlatni trenutak u 2026. godini. Važno je samo prepoznati ga i iskoristiti hrabro.

Najpovoljniji mjesec u 2026. za svaki znak:

1. Ovan – juni 2026.

Juni donosi Ovnovima snagu, samopouzdanje i nagrade za trud. Sve što započnu tada može se razviti u nešto značajno, posebno u ljubavi i karijeri.

2. Bik – mart 2026.

Mart je mjesec stabilnosti i uživanja. Bikovi će osjetiti finansijsko olakšanje i emotivni mir, idealno vrijeme za važne odluke i porodičnu sreću.

3. Blizanci – juni 2026.

Jun donosi dobre vijesti, putovanja i susrete koji mijenjaju tok godine. Blizanci će sjati u komunikaciji, a jedna odluka može otvoriti vrata velikom uspjehu i finansijskom blagostanju.

4. Rak – maj 2026.

Maj je mjesec ljubavi, lične sreće i sudbinskih susreta. Rakovi će se osjećati voljeno, sigurno i ispunjeno. Porodični i poslovni odnosi će doživjeti stabilizaciju.

5. Lav – juli 2026.

Juli donosi moć i uspjeh Lavovima. Sve oči će biti uprte u njih, a trud uložen prethodnih godina konačno donosi priznanje i radost.

6. Djevica – maj 2026.

Maj pruža unutrašnji mir i jasne odgovore. Djevice rješavaju dugotrajne probleme i ulaze u period stabilnosti, naročito u zdravlju i karijeri.

7. Vaga – august 2026.

August donosi Vagama ravnotežu i pozitivne preokrete. Ljubav, partnerstva i važne odluke dolaze prirodno, bez napora i stresa.

8. Škorpija – februar 2026.

Februar je vrijeme lične transformacije. Škorpije ostavljaju prošlost iza sebe i ulaze u period snažnih emocija, uspjeha i novih početaka.

9. mStrijelac – novembar 2026.

Novembar donosi ispunjenje želja i osjećaj da je godina imala smisla. Strijelčevi završavaju godinu s osmijehom, dobrim vijestima i velikim planovima.

10. Jarac – decembar 2026.

Decembar pruža finansijsku sigurnost i važne profesionalne korake. Jarčevi osjećaju da ponovo imaju kontrolu nad svojim životom.

11. Vodolija – januar 2026.

Januar je mjesec inspiracije i novih ideja. Vodolije dobivaju podršku okoline i hrabrost za puteve koje su dugo priželjkivale.

12. Ribe – juni 2026.

Ribe već na početku godine dobijaju podršku, ali prava sreća stiže krajem proljeća. Juni donosi emotivno iscjeljenje, nove nade i osjećaj da je sve moguće, prenosi Novi.

