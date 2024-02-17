Neobični simptomi menopauze koje svaka žena treba znati

Dok neke žene prolaze kroz postupnu perimenopauzu, druge se suočavaju s iznenadnim promjenama.

Izdvajamo nekoliko neobičnih simptoma koji mogu ukazivati na početak ove faze.

Naleti hladnoće

Osim poznatih naleta vrućine, neke žene doživljavaju iznenadne osjećaje hladnoće, poput jeze koja traje od nekoliko sekundi do par minuta. Stručnjaci vjeruju da su uzrok hormonalne promjene u hipotalamusu, dijelu mozga koji regulira tjelesnu temperaturu.

Suhe oči

Osjećaj suhoće, peckanja ili zamagljenog vida može podsjećati na alergije, ali često je povezan s menopauzom. Prema istraživanju iz 2017., pad razine testosterona smanjuje proizvodnju suznog filma, što može biti posebno izazovno za žene koje rade na računalu.

Vrtoglavica

Osim mentalne magle, mnoge žene doživljavaju povremenu vrtoglavicu, posebno tokom tuširanja toplom vodom. Uzrok može biti promjena u razini hormona koji utječu na protok krvi i ravnotežu.

Žgaravica

Neugodan osjećaj pečenja u želucu, često praćen nadutošću ili lošim zadahom, može se pogoršati tijekom menopauze zbog hormonalnih fluktuacija, ali i stresa, loše prehrane ili konzumacije alkohola.

Lomljivi nokti

Nokti koji postaju tanji, mekši ili se lako lome mogu signalizirati dolazak menopauze. To je posljedica smanjenja keratina, proteina koji ovisi o hormonima poput estradiola i progesterona, prenosi Avaz.

