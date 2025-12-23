Dženifer Lopez i Ben Aflek opet viđeni zajedno

Američka muzička zvijezda Dženifer Lopez i glumac Ben Aflek su viđeni u kupovini s njegovim sinom Samuelom.

Bivši par je ostao u dobrim odnosima nakon razvoda.

Ben i Samuel Aflek su fotografisani kako stižu u restoran Farmshop u Brentwoodu, a onda im se pridružila Dženifer Lopez.

Nakon što su zajedno ručali, njih troje su otšli u kupovinu u Sezane and Doen.

Druženje bivšeg para je bilo povod za brojne reakcije na društvenim mrežama.

“Drago mi je da su ostavili ego po strani i što se druže zbog djece”, “Ben je neodlučan čovjek”, “Postaju naporni s ovim”, neki su od komentara na X-u.

Dženifer Lopez i Dženifer Garner, koja je takođe bila u braku s Benom, su prošle sedmice viđene na školskoj predstavi svoje djece, a tu je bio i Ben.

On i Dženifer Garner su bili u braku od 2005. do 2018. godine.

Fanovi su bili iznenađeni kada se nakon razvoda pomirio s Dženifer Lopez.

Vjenčali su se 2022., ali ljubav nije potrajala pa su se rastali 2025. godine.

