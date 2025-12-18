The Wedding Date: Princ HarIi Megan produciraju romantičnu komediju za Netflix

Prema informacijama magazina People, princ Hari (Prince Harry) i vojvotkinja Megan (Meghan) nastavljaju saradnju s Netfliksom (Netflix), i to kroz producentsku saradnju u nadolazećoj filmskoj adaptaciji romana Džesmin Gilori (Jasmine Guillory) iz 2018. godine, The Wedding Date. Par će u filmu biti dio producentskog tima putem svoje produkcijske kuće Arčivel Produkšns (Archewell Productions), a projekat se razvija u saradnji s Trejsi Rajerson (Tracy Ryerson).
Radnja filma prati ženu koja, nakon slučajnog susreta u liftu, pristaje biti pratnja muškarcu kojeg je tek upoznala na vjenčanju. Priča je puna neočekivanih i romantičnih zapleta, što je čini savršenim materijalom za romantičnu komediju. Scenarij potpisuje Trejsi Oliver (Tracy Oliver), poznata po hit filmu Girls Trip iz 2017. godine. Oliverin humor i osjećaj za dinamiku likova obećavaju da će i ovaj film donijeti sličnu kombinaciju zabave i šarma.
Ovaj projekat dolazi ubrzo nakon što su Megan i Hari produžili ugovor s Netfliksom, čime nastavljaju saradnju na raznim televizijskim i filmskim projektima. Do sada su zajedno razvili dokumentarnu seriju Hari i Megan (Harry & Meghan), lifestyle format S ljubavlju, Megan (With Love, Meghan), seriju Polo, te Meganinin brend As Ever. Zanimljivo je da se Megan, nakon povlačenja iz glume 2018. godine, polako vraća pred kamere. Najavljena je njena pojava u filmu Close Personal Friends, zajedno s Lili Kolins (Lily Collins) i Bri Larson (Brie Larson), iako je ranije isticala da ne planira nastaviti glumačku karijeru.