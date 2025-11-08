Đuro postaje deda: Kćerka Ela čeka prinovu

Zala Ribič Đurić, kćerka Branka Đurića Đure i Tanje Ribič, očekuje dijete. Sretnu vijest je u novom intervjuu potvrdila njena majka.

Tanja je dala intervju za slovenski magazin Svet24 i kazala da će uskoro postati baka. Zala nikada nije otkrivala detalje o svom privatnom životu pa se još uvijek nije oglasila povodom svoje trudnoće.

Ona je prije dvije godine s roditeljima prošetala crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala, a tu je bio i njen partner, čije ime nije poznato.

Međutim, slovenski mediji su objavili da je on navodno 12 godina stariji od nje i da su u sretnoj vezi već nekoliko godina. Spomenuti medij ju je ranije kontaktirao, a Zala je poručila kako se on ne želi javno eksponirati.

Inače, ona je u maju ove godine u intervjuu za Gloria.hr, između ostalog, ispričala da se neko vrijeme borila s tim da ljudima oko sebe dokaže kako je sve što je postigla u životu zapravo postigla zbog rada i talenta.

“No, vremenom sam shvatila da ono što drugi misle o meni nije moja odgovornost, moja odgovornost je da radim ono što volim najbolje što mogu. Uostalom, ljudi će uvijek pričati”, navela je.

