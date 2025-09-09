Britni Spirs brani kolegu: “Sram ih bilo”

Pop zvijezda Britni Spirs (Britney Spears) oglasila se na društvenim mrežama kako bi stala u odbranu Džastina Bibera (Justin Bieber), koji se našao na meti kritika zbog promotivnih fotografija za svoj novi album.

Džastin je na fotografijama pozirao sa svojim jednogodišnjim sinom Džekom Blusom Biberom (Jack Blues Bieber), kojeg ima sa suprugom Hejli Biber (Hailey Bieber).

Sporne fotografije

Naime, 31-godišnji Biber je za promociju svog novog albuma Swag II, objavljenog u petak 5. septembra, podijelio seriju crno-bijelih fotografija. Na nekima od njih pozira bez majice, u farmerkama i trenerci, držeći u naručju sina Džeka, čije je lice okrenuto od kamere.

Reagujući na kritike, 43-godišnja Spirs je u utorak, 9. septembra, na svom Instagram profilu podijelila jednu od Biberovih fotografija i napisala snažnu poruku.

– Sram ih bilo što su sudili mom domu dok sam bila u pidžami!!! Obožavam ovu sliku!!! Tako, tako prelijepo – stoji u objavi.

Štiti privatnost svog sina

Džastin inače redovno dijeli fotografije svog sina na društvenim mrežama, ali uvijek vodi računa da mu se lice ne vidi. Tako je, dan ranije – u ponedjeljak, 8. septembra – objavio nekoliko fotografija na kojima on i Džek zajedno veslaju u kajaku, obojica okrenuti leđima kameri.

Nedavno se pjevačica osvrnula i na svoj brak sa Semom Ašgarijem (Sam Asghari) u objavi na Instagramu od 24. augusta, koja je u međuvremenu izbrisana, piše People.

– Mi smo samo ljudi, tako krhki, a najteže godine mog života bile su kada su moja dva sina otišla na te tri godine – započela je Spirs.

– Sjećam se da sam bila u šoku, a moj način preživljavanja bile su suze i poricanje. Čudno je, bili smo u braku, ali činilo se kao da je sve to bila samo lažna distrakcija – nešto što mi je trebalo da preživim, dok nisam mogla ni razgovarati sa svojom djecom – dodala je.

Spirs, koja sinove Džejdena Džejmsa (Jayden James) i Šona Prestona (Sean Preston) ima sa bivšim suprugom Kevinom Federlajnom (Kevin Federline), bila je u braku sa Ašgarijem 14 mjeseci. On je podnio zahtjev za razvod u augustu 2023, a brak je okončan u maju 2024. godine.

Ašgari je na njene izjave odgovorio za People putem svog predstavnika:

„Naš brak je za mene bio veoma stvaran. Možda je trajao kratko, ali zajedno smo proveli sedam godina. Bio sam zaljubljen u nju, uvijek ću imati ljubavi prema njoj i želim joj sve najbolje.“

