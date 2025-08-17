Ovo su detalji predbračnog ugovora: Šta bi Georgina dobila ako pukne ljubav sa Ronaldom?

Vijest da se vjerio portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo (Cristiano) sa dugogodišnjom vjerenicom Georginom Rodrigez (Roudrigez) odjeknula je prije par dana.

Mnoge teme se sada „otvaraju“, a jedna od njih je i predbračni ugovor, kao i cijena vjereničkog prstena.

Ipak, iako ljubav među njima djeluje bajkovito, mnogi se pitaju “A šta ako to jednog dana pukne?”. Ni Kristijano ni Georgina ne žele da razmišljaju o tome, ali ipak moraju biti spremni, te je napravljen predbračni ugovor.

Naravno, fokus bi pri takvom ishodu najviše bio na novcu i raspodjeli imanja, a da bi se “poštedjeli” mukotrpnih pregovora i naknadnih rasprava u takvom neželjenom, ali mogućem scenariju, dvojac je u predbračni ugovor ubacio i stavke u slučaju razvoda.

A kako otkriva portugalski list TV Guia, sve je procurilo i u javnost! Naime, izvor navodi da bi u pri razvodu Georgini bila omogućena doživotni iznos u visini od gotovo 100.000 eura mjesečno! Uz to, pripalo bi joj i vlasništvo nad vilom u Madridu, nekretnini koja se nalazi na parceli od 4.000 kvadratnih metara, a za koju je Ronaldo još 2010. isplatio punih pet miliona eura.

Nestvarne su to cifre i stavke ugovora, koje se pak naspram Ronaldovih primanja opet doimaju – mizernima. Jer uzevši u obzir da Portugalac u Saudijskoj Arabiji na godišnjem nivou zarađuje oko 208 miliona eura, dio koji bi Georgini pripao u slučaju razvoda, doista se čini kao “sitniš”.

Facebook komentari