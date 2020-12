“Otisak prsta” – Naučnici otkrili pokazatelj koji otkriva da će neko razviti težak oblik Covida-19

To bi moglo da pomogne da se na vrijeme uoči opasnost od komplikacija kod oboljelih, piše “Dojče Vele”.

I dalje je nejasno zašto kovid 19, kod mnogih zaraženih virusom Sars-CoV-2 protiče sa blagim simptomima ili bez simptoma, a drugima ugrožava život.

Kod teškog oblika bolesti često se radi o pogrešnoj reakciji tijela na upalu koja zahvata pluća, a ponekad su pogođeni i srce ili bubrezi. Često dolazi do oštećenja malih krvnih sudova i do pojačanog zgrušavanja krvi, zbog čega u plućima mogu da se stvore krvni ugrušci – trombi. To je često neposredan uzrok smrti kod teškog toka Kovida-19, prenosi “DW“.

Dva tipa “nezrelih ćelija”

Tim naučnika sa više njemačkih univerziteta i instituta iz pokrajine Šlezvig Holštajn, kao i njihove kolege iz Holandije, u krvi pacijenata oboljelih od Kovida 19 otkrili su pokazatelj koji bi mogao rano da ukaže na mogući težak tok bolesti: “nezrele ćelije” trombocita, koje imaju ključnu ulogu u zgrušavanju krvi.

Ti takozvani megakariociti nalaze se u koštanoj srži gdje dozrijevaju u gotove krvne ćelije. Ali, one mogu da se nađu i u krvi u slučaju trovanja krvi, navodi šef studije Florijan Tran s Instituta za kliničku molekularnu biologiju Univerziteta u Kilu. “Poznate su nam takve pojave nezrelih ćelija u krvi teško oboljelih pacijenata, recimo kod bakterijske sepse (trovanja krvi).”

To bi moglo da znači da opasne probleme sa zgrušavanjem krvi izazivaju te nezrele ćelije.

Osim toga, naučnici su u uzorcima krvi otkrili veoma mnogo nezrelih crvenih krvnih zrnaca (eritrocita), koja takođe obično sazrijevaju u koštanoj srži. Crvena krvna zrnca su odgovorna za prenos kiseonika u tijelu, a kada njih ima mnogo, to je poznata reakcija kod teškog oboljenja pluća.



Rano prepoznati mogućnost teškog toka bolesti

“Zajedno sa drugim podacima, kao što su kliničke laboratorijske vrijednosti i mjerenje količine materija koje ukazuju na upalu, mogli smo da formiramo sliku, neku vrstu ‘otiska prsta’ ili ‘potpis’, promjenjenog načina funkcionisanja tih ćelija i da to neko vrijeme pratimo“, kaže dr Neha Mišra, glavna autorka studije.

Molekularnom analizom krvi mogao bi dakle da rano bude prepoznat mogući težak tok bolesti i, u skladu s tim, da se na vrijeme preduzmu mjere za intenzivno liječenje.

U istraživanju je sarađivao međunarodni tim naučnika, a objavljen je u stručnom časopisu “Immunity”.

