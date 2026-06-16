Android telefoni imaju rok trajanja, kako provjeriti

Za razliku od Appleovog iPhonea, gdje kompanija sama kontroliše podršku za uređaje, kod Androida o dužini podrške odlučuju proizvođači poput Samsunga, Xiaomija, OnePlusa ili Motorole.

Kada telefon prestane da dobija nova ažuriranja, ne postaje odmah neupotrebljiv, ali vremenom postaje izloženiji bezbjednosnim prijetnjama i potencijalnim napadima hakera.

Pravila postaju stroža zahvaljujući Evropskoj uniji

Situacija se posljednjih godina značajno popravila, jer su vodeći proizvođači produžili period podrške za svoje uređaje.

Dodatni podsticaj stigao je iz Evropske unije, koja je kroz regulativu ESPR od juna 2025. godine propisala da novi modeli pametnih telefona moraju dobijati softverska ažuriranja najmanje pet godina nakon povlačenja sa tržišta, prenose Nezavisne.

Samsung i Google trenutno prednjače među Android proizvođačima, nudeći do sedam godina podrške za pojedine Galaxy S, Galaxy Z i Pixel modele.

Kako provjeriti kada podrška prestaje

Korisnici mogu jednostavno provjeriti status svog uređaja tako što će u podešavanjima pronaći tačan naziv modela, a zatim na specijalizovanim internet stranicama ili na zvaničnim stranicama proizvođača provjeriti do kada traje podrška.

Dobar pokazatelj je i datum posljednje bezbjednosne zakrpe – ukoliko telefon nije dobio ažuriranje duže od nekoliko mjeseci, moguće je da se približava kraju podrške.

Stručnjaci upozoravaju da se telefoni bez bezbjednosnih nadogradnji ne bi trebalo koristiti za internet bankarstvo, online kupovinu ili čuvanje osjetljivih podataka.

Ipak, takvi uređaji mogu još dugo služiti za gledanje video sadržaja, slušanje muzike, navigaciju ili druge osnovne funkcije koje ne zahtijevaju visok nivo bezbjednosti, prenosi “TechAdvisor”.

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