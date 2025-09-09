Predstavljen novi model „iPhonea“, početna cijena 1.099 dolara

Američka tehnološka kompanija Apple predstavila je nove proizvode, među kojima i novi model „iPhone 17 Pro“, čija je početna cijena na američkom tržištu 1.099 dolara, što je za 100 dolara više od prošlogodišnjeg „iPhonea 16 Pro“.
Novi telefon je tanji i dolazi sa memorijom od 256 gigabajta (GB), za razliku od 128 GB, što je bilo standardno na prošlogodišnjim modelima, prenosi CNBC.
Apple naplaćuje korisnicima dodatno za veću memoriju na iPhoneu, pa tako nadogradnja na 512 GB memorije na „iPhoneu 17 Pro“ ove godine košta 200 dolara.
Zbog carina koje je uveo Donald Trump, kompanija je uspješno preorijentisala veliki dio svog lanca snabdijevanja na uvoz iPhonea u Sjedinjene Američke Države iz Indije, umjesto iz Kine, gdje su carine veće, prenosi Novi.
