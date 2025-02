Huawei pojačao proizvodnju AI čipova…

Huawei je značajno poboljšao količinu naprednih čipova umjetne inteligencije koje može proizvesti, u ključnom otkriću koje podupire nastojanje Kine da stvori vlastite napredne poluvodiče, piše biznis.

Kineski konglomerat povećao je “prinos” – postotak funkcionalnih čipova napravljenih na svojoj proizvodnoj liniji – svojih najnovijih čipova s umjetnom inteligencijom na blizu 40 posto, prema dvojici ljudi koji poznaju to pitanje. To predstavlja udvostručenje u odnosu na 20 posto prije otprilike godinu dana, piše Financial Times.

Ovaj potez predstavlja važan napredak za Huawei, koji je lansirao svoje najnovije procesore Ascend 910C, koji nude bolje performanse od prethodnog proizvoda 910B.

Poboljšani prinos znači da je Huaweijeva proizvodna linija za Ascend čipove po prvi put postala profitabilna, prema ljudima koji poznaju njezino poslovanje. Firma ima cilj dodatno poboljšati prinose na 60 posto, u skladu s industrijskim standardom za slične čipove.

Proboj je korak naprijed za kineske nade da će izgraditi računarsku infrastrukturu koja može podržati njezinu rastuću industriju umjetne inteligencije, uprkos američkim kontrolama izvoza osmišljenim da ometaju sposobnost zemlje da razvije osjetljive tehnologije.

Taj napor ima potporu države, a Peking poziva lokalne tehnološke tvrtke da kupe više Huaweijevih čipova za umjetnu inteligenciju i odmaknu se od američkog proizvođača čipova Nvidije, čija je vrijednost 3,3 biliona dolara, a koji je daleko vodeći na kineskom tržištu.

Osnivač Huaweija Ren Zhengfei rekao je prošlog tjedna kineskom predsjedniku Xi Jinpingu da su brige koje je Kina imala oko “nedostatka srži i duše” popustile, dodajući “čvrsto vjerujem da će veća Kina rasti brže”, izvijestio je People’s Daily.

Izraz “nedostatak jezgre i duše” potječe iz komentara bivšeg kineskog ministra tehnologije iz 1999. o informacijskoj industriji te zemlje, gdje se “jezgra” odnosi na poluvodiče, a “duša” na operativne sisteme, prenosi SEEbiz.

Huaweijev nedavni napredak također je značajan za postizanje kineskog cilja postizanja pune neovisnosti za proizvodnju naprednih čipova.

Vodeći svjetski proizvođač čipova, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, bio je prisiljen prestati proizvoditi čipove Ascend i napredne čipove za pametne telefone 2020., nakon što je Washington blokirao Huaweiu pristup proizvodnji koja koristi američku tehnologiju.

Austin Lyons, analitičar poluvodiča u konzultantskoj firmi Creative Strategies, usporedio je Huaweijevu prekretnicu u proizvodnji s TSMC-ovim procijenjenim 60-postotnim prinosom za proizvodnju Nvidijinog H100 AI procesora, čipa slične veličine. Na temelju toga, moguće je da bi konkurentski proizvod poput Huaweijevog bio komercijalno isplativ s prinosom od 40 posto, rekao je.

Huawei se udružio sa sankcioniranom kineskom proizvođačkom grupom Semiconductor Manufacturing International Corp kako bi ponovno lansirao svoj čip Ascend.

SMIC trenutno koristi svoj takozvani N+2 proces, koji je sposoban proizvoditi napredne čipove bez ekstremne ultraljubičaste tehnologije. Kini je trenutno zabranjena kupnja EUV litografskih strojeva, najsavremenije opreme za proizvodnju čipova nizozemske grupe ASML.

Huawei sa sjedištem u Shenzhenu planira proizvesti 100.000 910C procesora i 300.000 910B čipova ove godine, rekli su ljudi koji su upoznati s njegovim planovima. To je u usporedbi s 200.000 910B i bez masovne proizvodnje 910C u 2024.

Facebook komentari