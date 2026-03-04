Jeste li jutros primijetili smetnje na Facebooku?

Servis za nadzor DownDetector otkriva dramatičan skok prijava problema u Velikoj Britaniji i SAD-u, počevši otprilike od 21:40 sinoć. Korisnici su istakli poteškoće uključujući neuspjele prijave, stranice koje se odbijaju učitati i aplikaciju koja odbija osvježavanje.

Do 21:47, u Velikoj Britaniji je zabilježeno više od 1.600 prijava, što ukazuje da prekid utiče na značajan broj ljudi, a problem se nastavio i jutros. Obim ovog skoka sugeriše da problem nije ograničen na pojedinačne slučajeve, iako ostaje neizvjesno što je uzrokovalo prekid i koliko će trajati, izvještava Daily Record.

Hiljade korisnika prijavilo je da su naišli na poruku o grešci prilikom pokušaja pristupa Facebooku. Poruka o grešci glasi: “Nalog privremeno nedostupan. Vaš nalog trenutno nije dostupan zbog problema sa sajtom. Očekujemo da će ovo uskoro biti riješeno. Molimo pokušajte ponovo za nekoliko minuta.”

Više korisnika Facebooka okrenulo se alternativnim društvenim mrežama kako bi izrazili frustraciju zbog nedostupnosti sajta. Na X, nekada poznat kao Twitter, jedan korisnik je napisao: “Facebook down?” što je privuklo brojne odgovore drugih korisnika koji potvrđuju da i oni imaju poteškoće.

Povratne informacije korisnika na DownDetector-u ukazuju da je prekid bio sporadičan, pri čemu je mreža privremeno funkcionisala prije nego što je ponovo prestala raditi. Jedna osoba je komentarisala: “Down. Radio je kratko, a onda opet prestao.” prenosi Novi.

Facebook komentari