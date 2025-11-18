Šef Googlea: Nijedna kompanija neće biti imuna ako pukne “balon” umjetne inteligencije

Govoreći ekskluzivno za BBC News, Sundar Pichai je rekao da, iako je rast ulaganja u vještačku inteligenciju (AI) bio “izvanredan trenutak”, postoji određena “iracionalnost” u trenutnom procvatu vještačke inteligencije.

Ovo dolazi usred strahova u Silicijskoj dolini i izvan nje od stvaranja “balona”, ​​budući da je vrijednost kompanija za vještačku inteligenciju porasla posljednjih mjeseci, a kompanije troše mnogo na ovu rastuću industriju.

Na pitanje da li će Google biti imun na utjecaj “pucanja balona” umjetne inteligencije, Pichai je rekao da tehnološki gigant može prebroditi tu potencijalnu oluju, ali je također izdao upozorenje.

“Mislim da nijedna kompanija neće biti imuna, uključujući i nas”, rekao je.

Vrijednost dionica Alphabeta udvostručila se u sedam mjeseci na 3,5 biliona dolara jer su tržišta porasla u povjerenju u sposobnost ovog pretraživačkog giganta da se odbrani od prijetnje vlasnika ChatGPT-a, OpenAI-ja.

Poseban fokus je na Alphabetovom razvoju specijaliziranih superčipova za umjetnu inteligenciju koji se takmiče s Nvidijom, koju vodi Jensen Huang, a koja je nedavno dostigla prvu svjetsku vrijednost od pet biliona dolara, prenosi N1.

