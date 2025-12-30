Novi udar za građane: Usluge frizera, automehaničara, električara poskupljuju za 10 do 15 odsto

Predsjednica Zanatsko-preduzetničke komore regije Banja Luka Žana Arsić kaže da je članstvo pozvala da od 1. januara koriguju cijene, odnosno da poskupe usluge.

– Nama su dobavljači već najavili da će repromaterijal od 1. januara biti skuplji. Sigurno će i plate biti povećane, i voda će biti skuplja, a i mnogi drugi pružaoci javnih usluga najavljuju povećanje cijena. Znate, ne možemo mi više dozvoliti da nam biznis tone – navodi Arsić.

Ona kaže da se očekuje da preduzetnici u banjolučkoj regiji povećaju cijene između 10 i 15 odsto od naredne 2026. godine koja je na samom pragu.

Inače, Republika Srpska ovu godinu završava sa visokom stopom inflacije koja je u novembru iznosila 4,6 odsto na godišnjem nivou. Hrana je u prosjeku skuplja za 3,1 odsto, a na rafama su svaki put povećane cijene hrane nakon poskupljenja struje i povećanja minimalca.

Zdravstvene usluge, osim bolničkih, u RS su u prosjeku skuplje za čak 16 odsto u odnosu na prošlu godinu. Predškolsko i školsko obrazovanje je skuplje za 10,9 odsto. Stanarina je u prosjeku poskupjela 3,6 odsto.

Inflacija u RS veća je nego u Evropskoj uniji gdje je prosjek oko dva odsto. Po podacima Eurostata, godišnja stopa inflacije u Njemačkoj je takođe oko dva odsto, u Italiji je nešto manje od dva odsto, dok je u Francuskoj 0,8 odsto. Hrvatska je iznad prosjeka EU i stopa inflacije iznosi četiri odsto.

Sindikalna potrošačka korpa u RS u novembru je iznosila 2.805 KM, od čega se čak oko 70 odsto odnosi na hranu, stanovanje i komunalije, javlja FENA.

