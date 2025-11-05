Kako postići Inbox (0): Ispraznite nepročitane Gmail poruke pomoću ChatGPT-a

Ako vaš Gmail inbox broji desetine hiljada nepročitanih poruka i odavno ste izgubili nadu da ćete ikada videti „Inbox (0)“, postoji rješenje koje ne zahtijeva sate ručnog brisanja. Dovoljno je malo vještine, ChatGPT i besplatan Google Apps Script.

Problem sa Gmail ograničenjima

Kada pokušte da označite sve mejlove kao pročitane koristeći opciju Select all → Mark as read, Gmail jednostavno odbije da posluša. Razlog je interni limit: Gmail ne dozvoljava masovne operacije ako broj poruka prelazi određenu granicu. Dakle, ako imate desetine hiljada mejlova, ovaj metod jednostavno ne radi.

ChatGPT kao digitalni pomoćnik

Umjesto da tražite rješenja po forumima, možete pitati ChatGPT kako da automatizujete proces. ChatGPT često predloži da koristite Google Apps Script, platformu koja omogućava da pišete jednostavan kod koji komunicira sa Gmail-om.

Pristup Google Apps Script-u

Idite na https://script.google.com/.

Kada se otvori, kliknite na „New project“ da započnete novi skript.

Ubacite ChatGPT-ov skript

ChatGPT može da generiše jednostavan kod koji pretražuje Gmail u serijama od 500 poruka i automatski ih označava kao pročitane.

Primjer koda izgleda ovako:

function markAllAsReadSafe() {

var searchBatchSize = 500; // how many threads to request from Gmail at once

var apiMax = 100; // GmailApp.markThreadsRead accepts at most 100 threads per call

var totalMarked = 0;

do {

// get up to searchBatchSize unread threads (newest first)

var threads = GmailApp.search(‘is:unread’, 0, searchBatchSize);

if (threads.length == 0) break;

// process in sub-batches of apiMax

for (var i = 0; i < threads.length; i += apiMax) { var slice = threads.slice(i, i + apiMax); try { GmailApp.markThreadsRead(slice); totalMarked += slice.length; } catch (e) { Logger.log(‘Error marking threads read for slice starting at ‘ + i + ‘: ‘ + e); // pause briefly and continue Utilities.sleep(2000); } // small pause to reduce chance of throttling Utilities.sleep(500); } Logger.log(‘Marked ‘ + totalMarked + ‘ threads so far.’); // loop continues if Gmail returned a full batch (means there are probably more) } while (threads.length === searchBatchSize); Logger.log(‘Finished. Total threads marked read: ‘ + totalMarked); } Ova skripta će prolaziti kroz vaš inbox dok ne označi sve mejlove kao pročitane. Pokretanje skripta Kliknite na ikonu Save, a zatim na Run. Možda ćete morati da odobrite pristup svom Gmail nalogu. Nakon potvrde, skript će se pokrenuti i u pozadini postepeno čistiti vaš inbox. Možete pratiti napredak u realnom vremenu, a broj nepročitanih mejlova će početi da opada. Nakon nekoliko minuta (ili sati, ako imaš ogroman inbox), broj mejlova će se spustiti na nulu. Google Apps Script je skriveni dragulj u Google ekosistemu, a uz pomoć ChatGPT-a lako možete da pronađete i prilagodite skripte za svoje potrebe. Ovo je jednostavan primjer kako saradnja između AI-ja i automatizacije može riješiti naizgled nemoguć zadatak i omogućiti vam da postignete „Inbox zero“, piše Benchmark.

