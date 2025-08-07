WhatsApp zbog prevara blokirao gotovo 7 miliona računa

Kao dio naših kontinuiranih proaktivnih napora u zaštiti ljudi od prijevara, WhatsApp je otkrio i blokirao preko 6,8 milijuna računa povezanih s centrima za prevare”, priopćila je tvrtka.

Meta je dodala da su računi uklonjeni prije nego što su mnogi mogli biti iskorišteni, zahvaljujući istražnim uvidima i pojačanim mjerama provedbe.

Centri za prevare često istovremeno pokreću više shema, uključujući prevare s kriptovalutama i piramidalne sheme. Jedan uobičajeni znak upozorenja je zahtjev za unaprijed plaćanje u zamjenu za obećane dobitke ili profit, rekla je Meta. Platforma je također uvela novu sigurnosnu značajku za grupne razgovore, koja se pojavljuje kada korisnika u grupu doda netko tko nije u njegovim kontaktima.

Opcija pruža informacije o grupi i sigurnosne savjete te omogućuje korisniku da odmah napusti grupu bez otvaranja razgovora. Obavijesti iz grupe ostat će isključene dok korisnik ne odluči ostati.

WhatsApp također testira upozorenja za nepoznate kontakte, koja će korisnike upozoriti prije početka razgovora s nekim tko nije u njihovu adresaru. Cilj ovih upozorenja je pružiti kontekst i potaknuti oprez.

Meta je upozorila da prevaranti često koriste taktike poput obećanja lakog novca, lažnih ulaganja ili prijetnji neplaćenim računima kako bi namamili žrtve. Tvrtka je pozvala korisnike da budu oprezni kada im se online obraćaju nepoznate osobe, posebno one koje traže novac ili osobne podatke, prenosi Index.

Facebook komentari