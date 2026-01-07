Sci-Tech

Najveći svjetski sajam potrošačke elektronike CES 2026 održava se u Las Vegasu

Objavljeno prije 43 minute

Jedan od najvećih tehnoloških sajmova na svijetu će tokom četiri dana predstavljati najnovije tehnologije globalnih kompanija i inovativne startupe

CES 2026, najveći svjetski sajam potrošačke elektronike, otvorio je svoja vrata u Las Vegasu u utorak.

CES 2026 će tokom četiri dana predstavljati najnovije tehnologije globalnih kompanija i inovativnih startupova.

Hiljade posjetilaca, uključujući vladine lidere, rukovodioce industrije, investitore i predstavnike međunarodnih medija, imat će priliku iskusiti tehnologije sljedeće generacije u Las Vegasu.

Sajam će predstaviti inovativne proizvode u oblastima kao što su vještačka inteligencija, robotika, moda, digitalno zdravlje, mobilnost, energija, pristupačnost i mnoge druge, također će utrti put globalnoj saradnji.

Od humanoidnih robota do nosivih uređaja, tehnologija autonomne vožnje do pametnih kućanskih aparata, mnogi inovativni proizvodi koji će oblikovati tehnologije budućnosti bit će izloženi posjetiocima.


