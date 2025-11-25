Tramp pokrenuo najveći američki projekat još od odlaska na Mjesec: Vještačka inteligencija “pod jednim krovom”

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) predstavio je nacionalnu inicijativu čiji je cilj mobilizacija umjetne inteligencije radi ubrzanog naučnog napretka.

U ponedjeljak je Tramp potpisao izvršnu uredbu kojom se uspostavlja „Misija Genesis“, najnovija verzija strategije njegove administracije da se razvoj umjetne inteligencije podstakne deregulacijom, infrastrukturnim ulaganjima i javno-privatnim partnerstvima.

Naredbom je američkom ministru energetike Krisu Rajtu (Chris Wright) dato zaduženje da objedini tehnologe i naučnike iz 17 nacionalnih laboratorija u zemlji u „jedinstven sistem kooperativnog istraživanja“.

Prema uredbi, superračunari i državni resursi podataka bit će objedinjeni i uključeni u stvaranje „zatvorene platforme za eksperimentisanje s umjetnom inteligencijom“.

Slijetanje na Mjesec

Bijela kuća je ovu inicijativu uporedila s programom Apollo koji je omogućio slijetanje prvog čovjeka na Mjesec, naglasivši da će prioriteti obuhvatati „najveće naučne izazove današnjice“, poput nuklearne fuzije, proizvodnje poluprovodnika, kritičnih materijala i istraživanja svemira.

Majkl Kratsios (Michael Kratsios), glavni naučni savjetnik Bijele kuće, izjavio je da novi program predstavlja „revolucionaran pristup“ naučnim istraživanjima.

– Misija Genesis povezuje vrhunske naučne podatke s najnaprednijom američkom umjetnom inteligencijom kako bi omogućila nova otkrića u medicini, energetici, nauci o materijalima i brojnim drugim oblastima – rekao je Kratsios.

Realizacija inicijative

Kompanija Nvidia i startup Anthropic saopćili su u ponedjeljak da sarađuju s Trampovom administracijom na realizaciji ove inicijative.

Nvidia je u objavi na društvenim mrežama navela da će „povezivanjem Nacionalnih laboratorija, Vlade SAD-a, industrije i akademije, ovaj projekat objediniti vodeće superračunare, sisteme umjetne inteligencije i kvantne mašine nove generacije u najkompleksniji naučni instrument ikada izgrađen, čime se ubrzava razvoj energetskih i tehnoloških otkrića, ali i jačanje nacionalne sigurnosti“.

Od povratka u Bijelu kuću, Tramp je smanjivanje birokratije kako bi se ubrzao razvoj umjetne inteligencije postavio kao ključni element svoje ekonomske politike.

Tokom prethodne sedmice, pozvao je Kongres SAD-a da usvoji zakon kojim bi se uspostavio jedinstveni nacionalni standard za regulaciju umjetne inteligencije, istovremeno kritikujući američke savezne države zbog usvajanja vlastitih propisa o ovoj tehnologiji.

– Pretjerana regulacija na nivou država prijeti da ugrozi ovaj motor razvoja. Neophodan je jedan Federalni standard umjesto mozaika od 50 različitih regulatornih režima – objavio je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Širenje i dostupnost

Stručnjak za umjetnu inteligenciju sa Univerziteta Kalifornije u San Diegu, Benjamin H. Braton (Benjamin H. Bratton), ocijenio je inicijativu kao korak ka širem širenju i dostupnosti tehnologije.

– Manje je bitno čijoj tačno umjetnoj inteligenciji neko ima pristup, a mnogo bitnije da uopće postoji univerzalan pristup. Većina pokušaja ograničavanja razvoja AI u SAD-u i EU potiče od kulturnih, ekonomskih i političkih aktera koji štite vlastite pozicije. Oni koji su isključeni iz umjetno ograničenih društvenih struktura imaju najviše koristi. Podržavam difuziju, a ne određenu administraciju – rekao je Braton za Al Jazeeru.

